***SAMAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***SAMAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [SAMAT]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSaray Matbaacılık Kâğıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) pay piyasasında 05.11.2020-17.12.2020 döneminde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle, Kurulumuzun 06.01.2021 tarihli ve 2021/1 sayılı Bülteni'nde ilan edilen karar uyarınca, V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (Tedbirler Tebliği)'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri kapsamında, aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında uygulanmakta olan geçici işlem yapma yasağının, Tedbirler Tebliği'nin 6/1 maddesi kapsamında, yasak süresinin dolacağı tarihten (06.07.2021 gün sonu) başlamak üzere 6 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoAhmet Semih YILDIRIM 24830971Aslıhan HAVARE 14348091Bedi Uğur HAVARE 29728935Bedrettin Sefa YILDIRIM 37162706Büşra KURTULMUŞ 44512733Cem DURSUN 21739392Ferhat DURSUN 13974672Kayalıoğlu Orman Ürünleri Tic Paz Nakl Hafr Taah Ltd 33571809Nevzat YILDIRIM 12347681Pembe YÖRÜR 13480264Sabahattin Reha ŞEN 24539745Sena YILDIRIM 44665457Süleyman AL 12388162Yunus PEHLİVAN 22227912Yusuf Kürşad UZAL 37871165Karar 2021/32 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945582BIST