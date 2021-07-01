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***SAMAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

01.07.2021 20:36



***SAMAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

İlgili Şirketler [SAMAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

Saray Matbaacılık Kâğıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) pay piyasasında 05.11.2020-17.12.2020 döneminde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle, Kurulumuzun 06.01.2021 tarihli ve 2021/1 sayılı Bülteni'nde ilan edilen karar uyarınca, V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (Tedbirler Tebliği)'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri kapsamında, aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında uygulanmakta olan geçici işlem yapma yasağının, Tedbirler Tebliği'nin 6/1 maddesi kapsamında, yasak süresinin dolacağı tarihten (06.07.2021 gün sonu) başlamak üzere 6 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
Ahmet Semih YILDIRIM 24830971
Aslıhan HAVARE 14348091
Bedi Uğur HAVARE 29728935
Bedrettin Sefa YILDIRIM 37162706
Büşra KURTULMUŞ 44512733
Cem DURSUN 21739392
Ferhat DURSUN 13974672
Kayalıoğlu Orman Ürünleri Tic Paz Nakl Hafr Taah Ltd 33571809
Nevzat YILDIRIM 12347681 
Pembe YÖRÜR  13480264
Sabahattin Reha ŞEN 24539745 
Sena YILDIRIM 44665457
Süleyman AL 12388162
Yunus PEHLİVAN 22227912
Yusuf Kürşad UZAL 37871165
Karar 2021/32 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945582


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