***SAMAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
23.12.2021 22:28
***SAMAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
A) Saray Matbaacılık Kâğıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) pay piyasasında 20.10.2020-17.12.2020 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 107 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
Abdurrahman YILDIRIM 12347391
Ahmet Semih YILDIRIM 24830971
Ali Murat KÜÇÜKEL 20841448
Ali YILDIRIM 45325380
Aslıhan HAVARE 14348091
Aysun USTAOĞLU 28924182
Bedi Uğur HAVARE 29728935
Bedireddin YILDIZ 43984879
Bedrettin Sefa YILDIRIM 37162706
Büşra KURTULMUŞ 44512733
Cem DURSUN 21739392
Eser YILDIRIM 24342913
Ferhat DURSUN 13974672
Hakan YILDIZ 44750555
Haldun ERGUN 14097682
Kemal AK 13983973
Kenan AK 22474840
Mitat KAYA 23114172
Muhammet Furkan TURGUT 44591000
Mustafa TURGUT 25641014
Nevzat YILDIRIM 12347681
Pembe YÖRÜR 13480264
Sabahattin Reha ŞEN 24539745
Seher DURSUN 21639849
Sena YILDIRIM 44665457
Süleyman AL 12388162
Süleyman TARAKÇI 29571309
Yaşar ÖZ 31723593
Yunus PEHLİVAN 22227912
Yusuf Kürşad UZAL 37871165
B) Saray Matbaacılık Kâğıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) pay piyasasında 20.10.2020-17.12.2020 döneminde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101 inci maddesinin birinci fıkrası ve Kurulumuzun V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2, 6/2 ve 6/3 maddeleri uyarınca Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine, Kurulumuzun 06.01.2021 tarihli kararı ile haklarında 6 ay geçici işlem yapma yasağı getirilen ve Kurulumuzun 01.07.2021 tarihli kararı ile işlem yasağı süresi 6 ay uzatılan Ahmet Semih YILDIRIM, Aslıhan HAVARE, Bedi Uğur HAVARE, Bedrettin Sefa YILDIRIM, Büşra KURTULMUŞ, Cem DURSUN, Ferhat DURSUN, Kayalıoğlu Orman Ürünleri Tic Paz Nakl Hafr Taah Ltd, Nevzat YILDIRIM, Pembe YÖRÜR, Sabahattin Reha ŞEN, Sena YILDIRIM, Süleyman AL, Yunus PEHLİVAN ve Yusuf Kürşad UZAL hakkındaki işlem yasağının söz konusu Kurulumuz kararları uyarınca işlem yasaklı kaldıkları sürenin 2 yıllık süreden düşülerek uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
Ahmet Semih YILDIRIM 24830971
Aslıhan HAVARE 14348091
Bedi Uğur HAVARE 29728935
Bedrettin Sefa YILDIRIM 37162706
Büşra KURTULMUŞ 44512733
Cem DURSUN 21739392
Ferhat DURSUN 13974672
Nevzat YILDIRIM 12347681
Pembe YÖRÜR 13480264
Sabahattin Reha ŞEN 24539745
Sena YILDIRIM 44665457
Süleyman AL 12388162
Yunus PEHLİVAN 22227912
Yusuf Kürşad UZAL 37871165
Abdurrahman YILDIRIM 12347391
Ali Murat KÜÇÜKEL 20841448
Ali YILDIRIM 45325380
Aysun USTAOĞLU 28924182
Bedireddin YILDIZ 43984879
Eser YILDIRIM 24342913
Hakan YILDIZ 44750555
Haldun ERGUN 14097682
Kemal AK 13983973
Kenan AK 22474840
Mitat KAYA 23114172
Muhammet Furkan TURGUT 44591000
Mustafa TURGUT 25641014
Seher DURSUN 21639849
Süleyman TARAKÇI 29571309
Yaşar ÖZ 31723593
Aka Diamond Mücevherat Değerli Madenler Dış Ticaret Limited Şirketi 45312304
Aka Investment Ltd 42608230
Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi 44393821
Kayalıoğlu Orman Ürünleri Tic Paz Nakl Hafr Taah Ltd 33571809
Karar 2021/64 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985901
BIST