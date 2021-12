***SAMAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***SAMAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [SAMAT]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarA) Saray Matbaacılık Kâğıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) pay piyasasında 20.10.2020-17.12.2020 döneminde gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 107 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoAbdurrahman YILDIRIM 12347391Ahmet Semih YILDIRIM 24830971Ali Murat KÜÇÜKEL 20841448Ali YILDIRIM 45325380Aslıhan HAVARE 14348091Aysun USTAOĞLU 28924182Bedi Uğur HAVARE 29728935Bedireddin YILDIZ 43984879Bedrettin Sefa YILDIRIM 37162706Büşra KURTULMUŞ 44512733Cem DURSUN 21739392Eser YILDIRIM 24342913Ferhat DURSUN 13974672Hakan YILDIZ 44750555Haldun ERGUN 14097682Kemal AK 13983973Kenan AK 22474840Mitat KAYA 23114172Muhammet Furkan TURGUT 44591000Mustafa TURGUT 25641014Nevzat YILDIRIM 12347681Pembe YÖRÜR 13480264Sabahattin Reha ŞEN 24539745Seher DURSUN 21639849Sena YILDIRIM 44665457Süleyman AL 12388162Süleyman TARAKÇI 29571309Yaşar ÖZ 31723593Yunus PEHLİVAN 22227912Yusuf Kürşad UZAL 37871165B) Saray Matbaacılık Kâğıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) pay piyasasında 20.10.2020-17.12.2020 döneminde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101 inci maddesinin birinci fıkrası ve Kurulumuzun V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2, 6/2 ve 6/3 maddeleri uyarınca Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesine, Kurulumuzun 06.01.2021 tarihli kararı ile haklarında 6 ay geçici işlem yapma yasağı getirilen ve Kurulumuzun 01.07.2021 tarihli kararı ile işlem yasağı süresi 6 ay uzatılan Ahmet Semih YILDIRIM, Aslıhan HAVARE, Bedi Uğur HAVARE, Bedrettin Sefa YILDIRIM, Büşra KURTULMUŞ, Cem DURSUN, Ferhat DURSUN, Kayalıoğlu Orman Ürünleri Tic Paz Nakl Hafr Taah Ltd, Nevzat YILDIRIM, Pembe YÖRÜR, Sabahattin Reha ŞEN, Sena YILDIRIM, Süleyman AL, Yunus PEHLİVAN ve Yusuf Kürşad UZAL hakkındaki işlem yasağının söz konusu Kurulumuz kararları uyarınca işlem yasaklı kaldıkları sürenin 2 yıllık süreden düşülerek uygulanmasına karar verilmiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoAhmet Semih YILDIRIM 24830971Aslıhan HAVARE 14348091Bedi Uğur HAVARE 29728935Bedrettin Sefa YILDIRIM 37162706Büşra KURTULMUŞ 44512733Cem DURSUN 21739392Ferhat DURSUN 13974672Nevzat YILDIRIM 12347681Pembe YÖRÜR 13480264Sabahattin Reha ŞEN 24539745Sena YILDIRIM 44665457Süleyman AL 12388162Yunus PEHLİVAN 22227912Yusuf Kürşad UZAL 37871165Abdurrahman YILDIRIM 12347391Ali Murat KÜÇÜKEL 20841448Ali YILDIRIM 45325380Aysun USTAOĞLU 28924182Bedireddin YILDIZ 43984879Eser YILDIRIM 24342913Hakan YILDIZ 44750555Haldun ERGUN 14097682Kemal AK 13983973Kenan AK 22474840Mitat KAYA 23114172Muhammet Furkan TURGUT 44591000Mustafa TURGUT 25641014Seher DURSUN 21639849Süleyman TARAKÇI 29571309Yaşar ÖZ 31723593Aka Diamond Mücevherat Değerli Madenler Dış Ticaret Limited Şirketi 45312304Aka Investment Ltd 42608230Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi 44393821Kayalıoğlu Orman Ürünleri Tic Paz Nakl Hafr Taah Ltd 33571809Karar 2021/64 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985901BIST