***SAMAT* *MAVI* *TUCLK* *NNF* *OTKAR* *ANGEN* *KCHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
22.05.2023 09:06
***SAMAT******MAVI******TUCLK******NNF******OTKAR******ANGEN******KCHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ANGEN, KCHOL, MAVI, OTKAR, SAMAT, TUCLK]
İlgili Fonlar [NNF]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152556
BIST
13:144.485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -16,41
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
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4.557
En Düşük
4.448
13:1419,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
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|Açılış
|: 75,6700
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|Önceki Kapanış
|: 75,5900
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20,1810
En Düşük
19,7586
13:1421,5355
En Yüksek
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|: 0,56%
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|Açılış
|: 7,9700
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|Önceki Kapanış
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22,2751
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21,3596
13:1415,24
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|: 0,12%
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|Açılış
|: 15,24
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|Önceki Kapanış
|: 15,22
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15,42
En Düşük
15,06
BIST En Aktif Hisseler13:12
|CANTE
|19,36
|120.210.374
|% 10,00
|
|ERCB
|94,65
|170.156.094
|% 9,99
|
|RODRG
|40,42
|7.670.478
|% 9,96
|
|PSGYO
|5,91
|108.801.597
|% 9,85
|
|BRKO
|4,50
|295.421
|% 9,22
|
|SAMAT
|28,94
|180.232.729
|% -9,96
|
|DOBUR
|32,78
|22.614.064
|% -7,19
|
|RYSAS
|35,52
|33.406.008
|% -6,87
|
|KLSYN
|3,40
|27.769.622
|% -6,85
|
|GSRAY
|8,36
|157.036.438
|% -5,00
|
|THYAO
|135,20
|1.840.328.132
|% 1,96
|
|ASTOR
|50,40
|951.272.126
|% 3,28
|
|SASA
|104,60
|938.358.547
|% 5,50
|
|EUPWR
|83,90
|924.691.707
|% 7,02
|
|KCHOL
|76,90
|876.864.309
|% -1,41
|
|EKGYO
|6,31
|716.294.009
|% 3,95
|
|ISCTR
|10,57
|851.004.168
|% -1,95
|
|YKBNK
|9,03
|626.744.979
|% -0,77
|
|AKBNK
|14,79
|707.278.401
|% -1,27
|
|KOZAL
|18,92
|858.002.179
|% 3,96
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8247
|19,8314
|% 0,10
|
|Euro
|21,4947
|21,5291
|% 0,53
|
|Sterlin
|24,6054
|24,7288
|% 0,08
|
|Frank
|22,0711
|22,2040
|% 0,60
|
|Riyal
|5,2709
|5,2974
|% 0,07
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|1,42
|
|Cumhuriyet
|9.178
|9.317
|23,00
|
|Tam
|9.124
|9.361
|11,54
|
|Yarım
|4.514
|4.659
|52,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.309
|12,00
|