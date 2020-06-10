***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.06.2020 18:24
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDD BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2020 - 31/12/2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
01/06/2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 01.06.2020 tarih ve 2020/11 sayılı yönetim kurulu toplantısında
Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, şirketimizin 2020 Mali Tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için denetim kuruluşu olarak BDD Bağımsız Denetim ve Danışmalık AŞ'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurulun onayına sunularak oy birliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850549
BIST
18:05109.779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 542,42
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.410
En Düşük
109.392
18:056,7947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7738
18:057,7132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7338
En Düşük
7,6879
18:05375,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,42
|Açılış
|: 375,01
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
377,22
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|88,00
|40.115.723
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,65
|1.930.258
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|1.242.252
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|4.074.694
|% 9,97
|
|DAGHL
|9,60
|2.681.999
|% 9,97
|
|ISKUR
|453.600,00
|957.600
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|1.482.100
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|539.498
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|2.248.752
|% -9,52
|
|FRIGO
|17,64
|528.526
|% -7,55
|
|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 4,28
|
|ASELS
|32,20
|1.091.842.176
|% 1,77
|
|GARAN
|8,19
|1.076.220.566
|% 0,12
|
|THYAO
|12,67
|798.091.241
|% 0,48
|
|GUSGR
|3,84
|748.710.645
|% 4,63
|
|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 4,28
|
|IHLAS
|0,79
|250.349.680
|% 5,33
|
|IHLGM
|1,52
|470.520.511
|% 9,35
|
|GUSGR
|3,84
|748.710.645
|% 4,63
|
|TSKB
|1,19
|207.439.061
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6373
|8,6806
|% 0,18
|
|Frank
|7,1568
|7,1999
|% 0,54
|
|Riyal
|1,8046
|1,8136
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|2,86
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,29
|
|Cumhuriyet
|2.428
|2.456
|0,20
|
|Tam
|2.499
|2.524
|-3,50
|
|Yarım
|1.220
|1.230
|0,10
|
|Çeyrek
|610
|616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,83
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,05
|
|B. Petrol
|41,05
|41,05
|-0,13
|
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