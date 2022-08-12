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***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

12.08.2022 09:39
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun B


***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2022 - 07.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.07.2022
Tescil Tarihi
11.08.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
11.08.2022 - 10637
Açıklamalar

Şirketimizin, 07.07.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2022 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçimi Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce 11.08.2022 tarihinde tescil edilmiş, 10637 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054919


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