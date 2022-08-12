***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.08.2022 09:39
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2022 - 07.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.07.2022
Tescil Tarihi
11.08.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
11.08.2022 - 10637
Açıklamalar
Şirketimizin, 07.07.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 2022 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçimi Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce 11.08.2022 tarihinde tescil edilmiş, 10637 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054919
BIST
18:052.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
0
En Düşük
0
18:0517,9622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9702
En Düşük
17,9284
18:0518,5389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5531
En Düşük
18,4965
18:051.034,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,57
|Açılış
|: 1.034,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.035,08
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAVI
|68,00
|70.023.582
|% 0,00
|
|MPARK
|42,14
|49.913.414
|% 0,00
|
|OBASE
|17,45
|831.897.012
|% 0,00
|
|LIDER
|23,64
|37.932.222
|% 0,00
|
|SMRTG
|35,30
|67.760.382
|% 0,00
|
|MAVI
|68,00
|70.023.582
|% 0,00
|
|MPARK
|42,14
|49.913.414
|% 0,00
|
|OBASE
|17,45
|831.897.012
|% 0,00
|
|LIDER
|23,64
|37.932.222
|% 0,00
|
|SMRTG
|35,30
|67.760.382
|% 0,00
|
|THYAO
|61,40
|8.390.346.995
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 0,00
|
|SASA
|52,70
|2.338.240.334
|% 0,00
|
|GARAN
|18,07
|2.106.298.994
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,65
|1.856.564.584
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,47
|1.660.858.995
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.646.831
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,15
|2.021.339.812
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9547
|17,9663
|% 0,16
|
|Euro
|18,5233
|18,5392
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,8282
|21,9377
|% -0,03
|
|Frank
|18,9929
|19,1074
|% -0,01
|
|Riyal
|4,7677
|4,7916
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|1,13
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|2,23
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.930
|6.995
|3,00
|
|Yarım
|3.377
|3.420
|2,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.709
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,36
|20,39
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,06
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,31
|