***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.06.2023 18:35
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KÖKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023/31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
15.06.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Bağımsız Denetim seçimi gerçekleştirildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159213
BIST
18:055.495
En Düşük
|Değişim
|: 2,51%
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|Açılış
|: 5.398
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En Yüksek
5.495
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|Açılış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
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1.491,77
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLKIM
|53,90
|57.871.700
|% 10,00
|
|EUHOL
|1,98
|52.572.905
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|72.321.521
|% 10,00
|
|AVHOL
|60,50
|82.560.396
|% 10,00
|
|SODSN
|31,90
|1.337.285
|% 10,00
|
|IHAAS
|152,40
|45.396.116
|% -9,98
|
|BURCE
|158,10
|34.790.319
|% -9,97
|
|BURVA
|70,85
|134.988.276
|% -9,97
|
|ATLAS
|3,27
|8.309.354
|% -7,37
|
|AVOD
|3,26
|197.227.663
|% -7,12
|
|THYAO
|183,00
|7.453.398.769
|% 0,05
|
|SASA
|56,30
|5.151.183.675
|% 2,46
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 4,68
|
|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 7,44
|
|ISCTR
|13,80
|3.389.813.533
|% 4,23
|
|YKBNK
|12,99
|4.071.650.070
|% 7,44
|
|ISCTR
|13,80
|3.389.813.533
|% 4,23
|
|AKBNK
|19,23
|4.623.098.742
|% 4,68
|
|ZOREN
|3,03
|646.105.172
|% 5,58
|
|EKGYO
|7,17
|910.202.722
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6393
|23,6442
|% 0,31
|
|Euro
|25,8802
|25,9214
|% 1,65
|
|Sterlin
|30,1342
|30,2854
|% 1,34
|
|Frank
|26,4264
|26,5856
|% 1,50
|
|Riyal
|6,2845
|6,3160
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|16,67
|
|Altın Gr.
|1.488
|1.489
|18,30
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.766
|4.880
|25,00
|
|Çeyrek
|2.383
|2.440
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,89
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|18,12
|18,14
|0,02
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|B. Petrol
|75,64
|75,64
|2,44
|