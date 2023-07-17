***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2023/15.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKÖKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 / 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi15.06.2023Tescil Tarihi13.07.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su13.07.2023 / 10870AçıklamalarAnkara Ticaret Odası nezdinde Tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172796BIST