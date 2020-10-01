***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.08.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAGD Anadolu Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiŞirketimiz bünyesinde yeralan Ankara/Pursaklar depolu işyeri binası ekspertiz değerleme raporuRapor Tarihi30.09.2020AçıklamalarŞirket bünyesinde yer alan Tevfik İleri Mahallesi Polat Sokak N2 Pursaklar/Ankara adresindeki işyeri niteliğinde depolu gayrimenkul için değerleme kuruluşunca hazırlanan Ekspertiz Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877589BIST