***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu
01.10.2020 07:48
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
AGD Anadolu Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirketimiz bünyesinde yeralan Ankara/Pursaklar depolu işyeri binası ekspertiz değerleme raporu
Rapor Tarihi
30.09.2020
Açıklamalar
Şirket bünyesinde yer alan Tevfik İleri Mahallesi Polat Sokak N2 Pursaklar/Ankara adresindeki işyeri niteliğinde depolu gayrimenkul için değerleme kuruluşunca hazırlanan Ekspertiz Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877589
BIST
10:381.148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.146
10:387,7076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0137
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:389,0467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0095
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:38468,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,97
|Açılış
|: 469,08
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:38
|KENT
|367,50
|773.588
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|10.503.354
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|90.570.803
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|2.752.583
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|839.996
|% -9,99
|
|SISE
|7,10
|544.925.378
|% -3,01
|
|ASELS
|19,64
|397.612.097
|% 1,66
|
|GARAN
|7,14
|317.606.903
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,36
|158.057.716
|% -0,88
|
|GUBRF
|32,88
|149.417.877
|% 2,37
|
|SISE
|7,10
|544.925.378
|% -3,01
|
|KRDMD
|3,36
|158.057.716
|% -0,88
|
|GARAN
|7,14
|317.606.903
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,14
|84.355.300
|% 0,47
|
|ODAS
|2,82
|104.215.415
|% -0,70
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7004
|7,7076
|% -0,18
|
|Euro
|9,0352
|9,0467
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,9229
|9,9727
|% -0,03
|
|Frank
|8,3296
|8,3798
|% -0,01
|
|Riyal
|2,0458
|2,0561
|% -0,08
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|10,66
|
|Altın Gr.
|468
|468
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,84
|0,08
|
|B. Petrol
|42,06
|42,06
|-0,24
|
Seans Raporu
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