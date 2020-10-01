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***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu

01.10.2020 07:48
GÜNCEL HABERLER



***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2020
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
AGD Anadolu Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirketimiz bünyesinde yeralan Ankara/Pursaklar depolu işyeri binası ekspertiz değerleme raporu
Rapor Tarihi
30.09.2020
Açıklamalar

Şirket bünyesinde yer alan Tevfik İleri Mahallesi Polat Sokak N2 Pursaklar/Ankara adresindeki işyeri niteliğinde depolu gayrimenkul için değerleme kuruluşunca hazırlanan Ekspertiz Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877589


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Altın Gr. 468 468 1,36  
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Tam 3.105 3.185 -35,00  
Yarım 1.501 1.541 -16,93  
Çeyrek 753 770 -8,47  
Gümüş.Ons 23,62 23,65 0,39  
Gümüş Gr. 5,83 5,84 0,08  
B. Petrol 42,06 42,06 -0,24  
Seans Raporu 10:38
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