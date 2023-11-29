***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşVarlıkTaşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiGayrimenkul Değerleme RaporuRapor Tarihi28.11.2023AçıklamalarVarlıkTaşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından hazırlanan , Ankara / Akyurt / Balıkhisar -İmar 1646 Ada 9 Parsel ' 4 Katlı Ticari Depo ve arsasına ilişkin Gayrimenkul raporu ekte sunulmuştur.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220734BIST