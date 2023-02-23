***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
23.02.2023 18:49
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Güncel esas sözleşme ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 19/03/2021 17/03/2021 13893
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116473
BIST
18:055.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 14,79
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.118
En Düşük
5.044
18:0518,8752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 19,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9095
En Düşük
18,8123
18:0519,9947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0137
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,4295
En Düşük
19,9165
18:051.105,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,41
|Açılış
|: 1.105,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.113,07
En Düşük
1.102,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|78,10
|23.554.703
|% 10,00
|
|SDTTR
|92,95
|80.393.298
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|96.770.035
|% 10,00
|
|EGGUB
|82,60
|12.187.878
|% 9,99
|
|ULUSE
|316,00
|40.349.647
|% 9,99
|
|NUHCM
|148,50
|52.823.127
|% -10,00
|
|AKCNS
|68,85
|18.123.730
|% -10,00
|
|KONYA
|3.867,00
|130.905.401
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|42.732.732
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|15.177.927
|% -10,00
|
|KRDMD
|21,74
|7.215.218.733
|% -3,72
|
|EREGL
|44,38
|4.527.137.919
|% -2,46
|
|AKBNK
|16,11
|3.503.976.004
|% 0,31
|
|THYAO
|136,60
|3.087.930.838
|% 0,15
|
|OYAKC
|39,96
|2.996.290.410
|% -3,76
|
|KRDMD
|21,74
|7.215.218.733
|% -3,72
|
|EKGYO
|8,09
|2.095.325.910
|% 0,62
|
|AKBNK
|16,11
|3.503.976.004
|% 0,31
|
|YKBNK
|9,27
|1.815.862.769
|% 1,20
|
|IZMDC
|6,01
|802.433.028
|% -7,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8711
|18,8752
|% 0,02
|
|Euro
|19,9854
|19,9947
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,5791
|22,6923
|% -0,35
|
|Frank
|20,1173
|20,2385
|% -0,30
|
|Riyal
|5,0152
|5,0403
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-3,31
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|7.547
|7.604
|-101,00
|
|Tam
|7.544
|7.615
|-26,00
|
|Yarım
|3.685
|3.727
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.843
|1.863
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,35
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,95
|12,96
|-0,09
|
|B. Petrol
|82,27
|82,27
|1,67
|