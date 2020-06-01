***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20.233.846 10.428.920Satışların Maliyeti-18.656.276 -9.517.494TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.577.570 911.426BRÜT KAR (ZARAR)1.577.570 911.426Genel Yönetim Giderleri-788.759 -352.511Pazarlama Giderleri-400.046 -220.910Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler603.514 2.457.458Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-12.641 -107.719ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)979.638 2.687.744FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)979.638 2.687.744Finansman Gelirleri1.405.263 3.766.501Finansman Giderleri-1.842.865 -6.334.940SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)542.036 119.305Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri49.927 15.571Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri49.927 15.571SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)591.963 134.876DÖNEM KARI (ZARARI)591.963 134.876Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları591.963 134.876Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-348.727 4.321.927Dönem Karı (Zararı)591.963 134.876Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler505.240 1.469.607Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler437.029 442.533Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-146.252 100.076Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler49.927 15.571Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler164.536 911.427İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.445.930 367.705Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.715.976 -495.616Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.205.470 -2.000.020Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-597.580 -2.169.709Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.273.385 -2.599.574Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.632.241 8.206.045İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -573.421Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-348.727 1.972.188Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 2.349.739YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI158.015 20.727Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları158.015 20.727FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI342.462 -4.320.385Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-4.344.410 -8.189.620Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4.686.872 6.559.986Ödenen Faiz0 -6.334.940Alınan Faiz0 3.766.500Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -122.311YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)151.750 22.269NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)151.750 22.269DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.013 57.713DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ165.763 79.982Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri165.763 14.013Ticari Alacaklar17.137.200 27.853.176İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar17.137.200 27.853.176Diğer Alacaklar9.071 25.966İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.071 25.966Stoklar25.041.303 24.443.723Peşin Ödenmiş Giderler3.284.179 1.646.508Diğer Dönen Varlıklar346.685 418.557ARA TOPLAM45.984.201 54.401.943TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR45.984.201 54.401.943DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar20.335 20.335İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar20.335 20.335Maddi Duran Varlıklar14.644.213 15.125.500Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.770.551 14.884.308Peşin Ödenmiş Giderler693.339 40.294Ertelenmiş Vergi Varlığı731.720 696.024TOPLAM DURAN VARLIKLAR30.860.158 30.766.461TOPLAM VARLIKLAR76.844.359 85.168.404KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8.592.108 3.905.236Ticari Borçlar19.147.611 16.874.226İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar19.147.611 16.874.226Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar436.678 329.037Diğer Borçlar7.832.211 12.115.226İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7.766.971 12.020.983İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar65.240 94.243Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.463.696 20.275.226Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.611 5.611Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.278.872 1.542.397ARA TOPLAM50.756.787 55.046.959TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER50.756.787 55.046.959UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14.284.718 18.629.128Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)508.287 508.287Uzun Vadeli Karşılıklar908.070 1.054.322Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar908.070 1.054.322Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü32.175 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 331.885TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.733.250 20.523.622TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER66.490.037 75.570.581ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.354.322 9.597.823Ödenmiş Sermaye18.300.000 18.300.000Geri Alınmış Paylar (-)-19.400 -19.400Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.306.915 1.306.915Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.232.398 7.067.862Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.232.398 7.067.862Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.005.930 7.005.930Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)226.468 61.932Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.507.566 1.915.344Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-19.565.120 -5.478.703Net Dönem Karı veya Zararı591.963 -13.494.195TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.354.322 9.597.823TOPLAM KAYNAKLAR76.844.359 85.168.404Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 69.052 1.255.008 -5.272.016 479.153 23.124.642 0 23.124.642Transferler660.336 -206.687 -479.153 -504.657 0 -504.657Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.120 -13.494.195 -13.501.315 0 -13.501.315Dönem Karı (Zararı)0 -13.494.195 -13.494.195 0 -13.494.195Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.120 0 -7.120 0 -7.120Dönem Sonu Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 61.932 1.915.344 -5.478.703 -13.494.195 9.597.823 0 9.597.823Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 61.932 1.915.344 -5.478.703 -13.494.195 9.597.823 0 9.597.823Transferler592.222 -14.086.417 13.494.195 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)164.536 591.963 756.499 0 756.499Dönem Karı (Zararı)0 591.963 491.963 0 491.963Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)164.536 0 164.536 0 164.536Dönem Sonu Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 226.468 2.507.566 -19.565.120 591.963 10.354.322 0 10.354.322Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)591.963 134.876DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar164.536 -22.853Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)210.943 -29.299Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-46.407 6.446Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-46.407 6.446Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)164.536 -22.853TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)756.499 112.023Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları756.499 112.023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848256BIST