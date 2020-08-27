***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat39.417.625 32.541.055 19.183.780 22.112.134Satışların Maliyeti-31.229.240 -28.093.528 -12.572.964 -18.576.034TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.188.385 4.447.527 6.610.816 3.536.100BRÜT KAR (ZARAR)8.188.385 4.447.527 6.610.816 3.536.100Genel Yönetim Giderleri-1.121.067 -639.237 -332.308 -286.727Pazarlama Giderleri-679.455 -617.882 -279.410 -396.973Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler940.959 3.613.287 337.446 1.155.829Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-902.021 -394.004 -889.380 -286.285ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.426.801 6.409.691 5.447.164 3.721.944FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.426.801 6.409.691 5.447.164 3.721.944Finansman Gelirleri1.886.607 2.620.948 481.344 1.145.551Finansman Giderleri-7.414.090 -11.469.067 -5.571.225 -5.134.127SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)899.318 -2.438.428 357.283 -266.632Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri63.479 6.021 13.552 -9.550Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri63.479 6.021 13.552 -9.550SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)962.797 -2.432.407 370.835 -276.182DÖNEM KARI (ZARARI)962.797 -2.432.407 370.835 -276.182Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları962.797 -2.432.407 370.835 -276.182Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.122.561 2.682.521Dönem Karı (Zararı)962.797 -2.432.407Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.363.077 876.201Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler874.058 876.201Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler489.019 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler796.687 4.238.727Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.831.403 791.500Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.359.402 -1.138.261Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.730.387 7.428.288Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler517.891 1.267.641Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.742.818 -4.110.441İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.280.000 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.122.561 2.682.521YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI135.402 -281.263Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri135.402 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -281.263FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.579.659 -2.307.177Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.905.421 5.135.826Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.633.831 -7.561.137Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)148.751 118.134YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.678.304 94.081NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.678.304 94.081DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.013 57.713DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.692.317 151.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri1.692.317 14.013Ticari Alacaklar22.021.773 27.853.176İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar22.021.773 27.853.176Diğer Alacaklar702.192 25.966İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar702.192 25.966Stoklar35.174.110 24.443.723Peşin Ödenmiş Giderler5.177.071 1.646.508Diğer Dönen Varlıklar557.435 418.557ARA TOPLAM65.324.898 54.401.943TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR65.324.898 54.401.943DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar20.335 20.335İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar20.335 20.335Maddi Duran Varlıklar14.340.775 15.125.500Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.659.573 14.884.308Peşin Ödenmiş Giderler2.602 40.294Ertelenmiş Vergi Varlığı747.450 696.024TOPLAM DURAN VARLIKLAR29.770.735 30.766.461TOPLAM VARLIKLAR95.095.633 85.168.404KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.810.657 3.905.236Ticari Borçlar17.392.117 16.874.226İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar17.392.117 16.874.226Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar875.030 329.037Diğer Borçlar7.416.594 12.115.227İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7.316.496 12.020.983İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar100.098 94.244Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15.914.445 20.275.226Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.611 5.611Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.043.870 1.542.396ARA TOPLAM49.458.324 55.046.959TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER49.458.324 55.046.959UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14.995.297 18.629.128Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)508.287 508.287Uzun Vadeli Karşılıklar1.144.355 1.054.322Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.144.355 1.054.322Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler331.885TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.647.939 20.523.622TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER66.106.263 75.570.581ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28.989.370 9.597.823Ödenmiş Sermaye36.600.000 18.300.000Geri Alınmış Paylar (-)-39.400 -19.400Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.412.930 1.306.915Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.110.598 7.067.862Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.110.598 7.067.862Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.005.930 7.005.930Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)104.668 61.932Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.507.566 1.915.344Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-19.565.121 -5.478.703Net Dönem Karı veya Zararı962.797 -13.494.195TOPLAM ÖZKAYNAKLAR28.989.370 9.597.823TOPLAM KAYNAKLAR95.095.633 85.168.404Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 69.052 1.255.008 -5.272.016 479.153 23.124.642 0 23.124.642Transferler660.336 -206.687 -479.153 -504.657 0 -504.657Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.120 -13.494.195 -13.501.315 0 -13.501.315Dönem Karı (Zararı)0 -13.494.195 -13.494.195 0 -13.494.195Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.120 0 -7.120 0 -7.120Dönem Sonu Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 61.932 1.915.344 -5.478.703 -13.494.195 9.597.823 9.597.823Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 61.932 1.915.344 -5.478.703 -13.494.195 9.597.823 0 9.597.823Transferler592.222 -14.086.418 13.494.195 -1 0 -1Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)42.736 962.797 1.005.533 0 1.005.533Dönem Karı (Zararı)0 962.797 962.797 0 962.797Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)42.736 0 42.736 0 42.736Sermaye Arttırımı18.300.000 18.300.000 0 18.300.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-20.000 106.015 86.015 0 86.015Dönem Sonu Bakiyeler36.600.000 -39.400 1.412.930 7.005.930 104.668 2.507.566 -19.565.121 962.797 28.989.370 0 28.989.370Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)962.797 -2.432.407 370.835 -276.182DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar42.736 187.185 -121.800 210.038Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)54.790 282.438 -156.154 311.737Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12.054 -95.253 34.354 -101.699Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-12.054 -95.253 34.354 -101.699Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)42.736 187.185 -121.800 210.038TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.005.533 -2.245.222 249.035 -66.144Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.005.533 -2.245.222 249.035 -66.144http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871486BIST