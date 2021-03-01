***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat100.635.652 115.054.867Satışların Maliyeti-81.752.206 -108.385.418TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.883.446 6.669.449BRÜT KAR (ZARAR)18.883.446 6.669.449Genel Yönetim Giderleri-2.102.455 -1.301.171Pazarlama Giderleri-1.199.953 -1.273.004Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.405.314 4.235.126Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.024.208 -3.294.611ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.962.144 5.035.789FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.962.144 5.035.789Finansman Gelirleri2.883.571 2.458.483Finansman Giderleri-14.628.829 -20.851.601SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.216.886 -13.357.329Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-320.944 -136.866Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-320.944 -136.866SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.895.942 -13.494.195DÖNEM KARI (ZARARI)4.895.942 -13.494.195Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.895.942 -13.494.195Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.158.914 20.042.860Dönem Karı (Zararı)4.895.942 -13.494.195Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.423.481 11.016.135Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.993.598 1.905.936Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler877.086 2.577.616Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 -136.866Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-447.203 6.669.449İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.839.491 21.553.258Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.657.612 -8.347.261Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.906.616 -14.817.848Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.354.752 41.579.980Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.402.373 3.617.345Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.473.780 2.095.217İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.319.400 -2.574.175Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.158.914 19.075.198Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 27.147Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 940.515YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.701.294 -67.382Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.701.294 -67.382FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.386.466 -20.019.178Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.004.937 1.675.585Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.095.146 -3.294.524Ödenen Faiz0 -20.851.601Alınan Faiz0 2.458.482Vergi İadeleri (Ödemeleri)-320.944 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)24.687 -7.120YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)71.154 -43.700NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)71.154 -43.700DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.013 57.713DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ85.167 14.013Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri85.167 14.013Ticari Alacaklar19.195.564 27.853.176İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar19.195.564 27.853.176Diğer Alacaklar721.156 25.966İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar721.156 25.966Stoklar29.798.475 24.443.723Peşin Ödenmiş Giderler6.131.144 1.646.508Diğer Dönen Varlıklar352.518 418.557ARA TOPLAM56.284.024 54.401.943TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR56.284.024 54.401.943DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar20.335 20.335Maddi Duran Varlıklar23.276.459 15.125.500Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.441.045 14.884.308Peşin Ödenmiş Giderler20.299 40.294Ertelenmiş Vergi Varlığı508.848 696.024TOPLAM DURAN VARLIKLAR38.266.986 30.766.461TOPLAM VARLIKLAR94.551.010 85.168.404KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9.910.173 3.905.236Ticari Borçlar10.471.853 16.874.226İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10.471.853 16.874.226Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar428.503 329.037Diğer Borçlar13.374.749 12.115.226İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10.189.298 12.020.983İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.185.451 94.243Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.587.034 20.275.226Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.611 5.611Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.729.706 1.542.397ARA TOPLAM49.507.629 55.046.959TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER49.507.629 55.046.959UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10.533.982 18.629.128Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 508.287Uzun Vadeli Karşılıklar1.931.408 1.054.322Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.931.408 1.054.322Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 331.885TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.465.390 20.523.622TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER61.973.019 75.570.581ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.577.991 9.597.823Ödenmiş Sermaye36.600.000 18.300.000Geri Alınmış Paylar (-)0 -19.400Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.412.930 1.306.915Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.726.673 7.067.862Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.726.673 7.067.862Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.005.930 7.005.930Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-279.257 61.932Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.507.566 1.915.344Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-19.565.120 -5.478.703Net Dönem Karı veya Zararı4.895.942 -13.494.195TOPLAM ÖZKAYNAKLAR32.577.991 9.597.823TOPLAM KAYNAKLAR94.551.010 85.168.404Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 69.052 1.255.008 -5.272.016 479.153 23.124.642 0 23.124.642Transferler660.336 -206.687 -479.153 -25.504 0 -25.504Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.120 -13.494.195 -13.501.315 0 -13.501.315Dönem Karı (Zararı)-13.494.195 -13.494.195 0 -13.494.195Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.120 -7.120 0 -7.120Dönem Sonu Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 61.932 1.915.344 -5.478.703 -13.494.195 9.597.823 0 9.597.823Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 61.932 1.915.344 -5.478.703 -13.494.195 9.597.823 0 9.597.823Transferler592.222 -14.086.417 13.494.195 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-341.189 4.895.942 4.554.753 0 4.554.753Dönem Karı (Zararı)4.895.942 4.895.942 0 4.895.942Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-341.189 -341.189 0 -341.189Sermaye Arttırımı18.300.000 18.300.000 0 18.300.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)106.015 125.415 0 125.415Dönem Sonu Bakiyeler36.600.000 -19.400 1.412.930 7.005.930 -279.257 2.507.566 -19.565.120 4.895.942 32.577.991 0 32.577.991Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.895.942 -13.494.195DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-341.189 -7.120Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-446.450 -9.128Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler105.261 2.008Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri105.261 2.008Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-341.189 -7.120TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.554.753 -13.501.315Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.554.753 -13.501.315http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914226BIST