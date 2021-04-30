***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 18:41
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14.746.738 20.233.846
Satışların Maliyeti
-12.123.956 -18.656.276
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.622.782 1.577.570
BRÜT KAR (ZARAR)
2.622.782 1.577.570
Genel Yönetim Giderleri
-366.311 -788.759
Pazarlama Giderleri
-573.692 -400.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.297.572 2.008.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.113.832 -559.011
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.866.519 1.838.530
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.390
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.869.909 1.838.530
Finansman Gelirleri
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Finansman Giderleri
-1.645.340 -1.296.495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
224.705 542.035
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.438.088 49.928
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.438.088 49.928
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.213.383 591.963
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.213.383 591.963
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.213.383 591.963
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.298.649 -348.727
Dönem Karı (Zararı)
-1.213.383 591.963
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.482.447 505.240
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 693.332 437.029
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-179.151 -146.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-179.151 -146.252
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8 -459.960
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 551.526
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 -1.011.486
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
201.587
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.438.088 49.927
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
3.656.557
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.390
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -3.390
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
135.384 164.536
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.970.551 -1.445.930
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.341.856 10.715.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -7.341.856 10.715.976
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 571.306 -2.205.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 571.306 -2.205.470
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.646.337 -597.580
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 7.483.467 2.273.385
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 7.483.467 2.273.385
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.962.869 -11.632.241
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.962.869 -11.632.241
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.298.513 -348.727
Alınan Faiz
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YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-104.696 158.015
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -104.696 158.015
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -104.696 158.015
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.272.717 342.462
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.344.410
Kredilerden Nakit Girişleri
-4.344.410
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -299.482 4.686.872
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -299.482 4.686.872
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -327.896
Ödenen Faiz
23 -1.645.339
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-78.764 151.750
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-78.764 151.750
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
165.763 14.013
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
86.999 165.763
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 87.000 85.167
Ticari Alacaklar
10 26.537.419 19.195.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
26.537.419 19.195.564
Diğer Alacaklar
11 149.850 721.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
149.850 721.156
Stoklar
12 34.444.812 29.798.475
Peşin Ödenmiş Giderler
13 7.901.015 6.131.144
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 7.901.015 6.131.144
Diğer Dönen Varlıklar
18 459.889 352.518
ARA TOPLAM
69.579.985 56.284.024
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
69.579.985 56.284.024
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
11 20.336 20.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 20.336 20.336
Maddi Duran Varlıklar
18 22.752.010 23.276.459
Arazi ve Arsalar
7.228.425 7.228.425
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
1.998.109 2.010.262
Tesis, Makine ve Cihazlar
13.296.575 13.744.793
Taşıtlar
86.083 145.737
Mobilya ve Demirbaşlar
142.818 147.242
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 14.329.402 14.441.045
Diğer Haklar
15 14.322.492 14.432.631
Bilgisayar Yazılımları
15 6.910 8.414
Peşin Ödenmiş Giderler
13 954 20.298
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 954 20.298
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 0 508.848
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.102.702 38.266.986
TOPLAM VARLIKLAR
106.682.687 94.551.010
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 5.716.591 9.910.173
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 5.716.591 9.910.173
Banka Kredileri
8 872.515 5.919.414
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 4.844.076 3.990.759
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 6.181.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 6.181.021
Banka Kredileri
8 6.181.021
Ticari Borçlar
10 18.110.171 10.626.704
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 18.110.171 10.626.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 4.172.424 3.724.301
Diğer Borçlar
11-26 15.337.617 13.374.749
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10.959.237 10.189.298
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.378.380 3.185.451
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 15.243.591 11.587.034
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.611 5.611
Kısa Vadeli Karşılıklar
275.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
275.720
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 23.202 3.337
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 23.202 3.337
ARA TOPLAM
64.790.228 49.507.629
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.790.228 49.507.629
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 7.642.610 10.533.982
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 7.642.610 10.533.982
Banka Kredileri
8 2.902.165 4.290.793
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 4.740.445 6.243.189
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.027.978 1.931.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.027.978 1.931.408
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 914.845
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.585.433 12.465.390
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
75.375.661 61.973.019
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.307.026 32.577.991
Ödenmiş Sermaye
36.600.000 36.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.412.930 1.412.930
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.669.091 6.726.673
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.669.091 6.726.673
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.005.930 7.005.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-336.839 -279.257
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.507.566 2.507.566
Yasal Yedekler
2.507.566 2.507.566
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-14.669.178 -19.565.120
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.213.383 4.895.942
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.307.026 32.577.991
TOPLAM KAYNAKLAR
106.682.687 94.551.010
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 61.932 1.915.334 -5.478.703 -13.494.195 9.597.823 9.597.823
Transferler
592.222 -14.086.417 13.494.195
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-341.189 4.895.942 4.554.753 4.554.753
Dönem Karı (Zararı)
4.895.942 4.895.942 4.895.942
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-341.189 -341.189 -341.189
Sermaye Arttırımı
18.300.000 18.300.000 18.300.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
19.400 106.015 125.415 125.415
Dönem Sonu Bakiyeler
36.600.000 0 1.412.930 7.005.930 -279.257 2.507.566 -19.565.120 4.895.942 32.577.991 32.577.991
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
36.600.000 1.412.930 7.005.930 -279.257 2.507.566 -19.565.120 4.895.942 32.577.991 32.577.991
Transferler
4.895.942 -4.895.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.582 -1.213.383 -1.270.965 -1.270.965
Dönem Karı (Zararı)
-1.213.383 -1.213.383 -1.213.383
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.582 -57.582 -57.582
Dönem Sonu Bakiyeler
36.600.000 1.412.930 7.005.930 -336.839 2.507.566 -14.669.178 -1.213.383 31.307.026 31.307.026
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.213.383 591.963
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
57.582 164.536
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
71.977 210.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.395 -46.407
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-14.395 -46.407
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.582 164.536
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.155.801 756.499
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.155.801 756.499
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933588
BIST