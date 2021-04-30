***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14.746.738 20.233.846Satışların Maliyeti-12.123.956 -18.656.276TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.622.782 1.577.570BRÜT KAR (ZARAR)2.622.782 1.577.570Genel Yönetim Giderleri-366.311 -788.759Pazarlama Giderleri-573.692 -400.046Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.297.572 2.008.776Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.113.832 -559.011ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.866.519 1.838.530Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.390FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.869.909 1.838.530Finansman Gelirleri136Finansman Giderleri-1.645.340 -1.296.495SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)224.705 542.035Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.438.088 49.928Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.438.088 49.928SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.213.383 591.963DÖNEM KARI (ZARARI)-1.213.383 591.963Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.213.383 591.963Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.298.649 -348.727Dönem Karı (Zararı)-1.213.383 591.963Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.482.447 505.240Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 693.332 437.029Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-179.151 -146.252Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-179.151 -146.252Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8 -459.960Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 551.526Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 -1.011.486Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler201.587Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 1.438.088 49.927Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler3.656.557Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.390Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -3.390Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler135.384 164.536İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.970.551 -1.445.930Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -7.341.856 10.715.976İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -7.341.856 10.715.976Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 571.306 -2.205.470İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 571.306 -2.205.470Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -4.646.337 -597.580Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 7.483.467 2.273.385İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 7.483.467 2.273.385Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.962.869 -11.632.241İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 1.962.869 -11.632.241Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.298.513 -348.727Alınan Faiz136YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-104.696 158.015Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -104.696 158.015Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -104.696 158.015FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.272.717 342.462Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-4.344.410Kredilerden Nakit Girişleri-4.344.410Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -299.482 4.686.872Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -299.482 4.686.872Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -327.896Ödenen Faiz23 -1.645.339YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-78.764 151.750NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-78.764 151.750DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ165.763 14.013DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ86.999 165.763Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 87.000 85.167Ticari Alacaklar10 26.537.419 19.195.564İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar26.537.419 19.195.564Diğer Alacaklar11 149.850 721.156İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar149.850 721.156Stoklar12 34.444.812 29.798.475Peşin Ödenmiş Giderler13 7.901.015 6.131.144İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 7.901.015 6.131.144Diğer Dönen Varlıklar18 459.889 352.518ARA TOPLAM69.579.985 56.284.024TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR69.579.985 56.284.024DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 20.336 20.336İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 20.336 20.336Maddi Duran Varlıklar18 22.752.010 23.276.459Arazi ve Arsalar7.228.425 7.228.425Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri0 0Binalar1.998.109 2.010.262Tesis, Makine ve Cihazlar13.296.575 13.744.793Taşıtlar86.083 145.737Mobilya ve Demirbaşlar142.818 147.242Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 14.329.402 14.441.045Diğer Haklar15 14.322.492 14.432.631Bilgisayar Yazılımları15 6.910 8.414Peşin Ödenmiş Giderler13 954 20.298İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 954 20.298Ertelenmiş Vergi Varlığı24 0 508.848TOPLAM DURAN VARLIKLAR37.102.702 38.266.986TOPLAM VARLIKLAR106.682.687 94.551.010KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 5.716.591 9.910.173İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 5.716.591 9.910.173Banka Kredileri8 872.515 5.919.414Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 4.844.076 3.990.759Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 6.181.021İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 6.181.021Banka Kredileri8 6.181.021Ticari Borçlar10 18.110.171 10.626.704İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 18.110.171 10.626.704Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 4.172.424 3.724.301Diğer Borçlar11-26 15.337.617 13.374.749İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10.959.237 10.189.298İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.378.380 3.185.451Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 15.243.591 11.587.034Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5.611 5.611Kısa Vadeli Karşılıklar275.720Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar275.720Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 23.202 3.337İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 23.202 3.337ARA TOPLAM64.790.228 49.507.629TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER64.790.228 49.507.629UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 7.642.610 10.533.982İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 7.642.610 10.533.982Banka Kredileri8 2.902.165 4.290.793Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 4.740.445 6.243.189Uzun Vadeli Karşılıklar17 2.027.978 1.931.408Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 2.027.978 1.931.408Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 914.845TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.585.433 12.465.390TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER75.375.661 61.973.019ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.307.026 32.577.991Ödenmiş Sermaye36.600.000 36.600.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.412.930 1.412.930Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.669.091 6.726.673Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.669.091 6.726.673Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.005.930 7.005.930Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-336.839 -279.257Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.507.566 2.507.566Yasal Yedekler2.507.566 2.507.566Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-14.669.178 -19.565.120Net Dönem Karı veya Zararı-1.213.383 4.895.942TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.307.026 32.577.991TOPLAM KAYNAKLAR106.682.687 94.551.010Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 61.932 1.915.334 -5.478.703 -13.494.195 9.597.823 9.597.823Transferler592.222 -14.086.417 13.494.195Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-341.189 4.895.942 4.554.753 4.554.753Dönem Karı (Zararı)4.895.942 4.895.942 4.895.942Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-341.189 -341.189 -341.189Sermaye Arttırımı18.300.000 18.300.000 18.300.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)19.400 106.015 125.415 125.415Dönem Sonu Bakiyeler36.600.000 0 1.412.930 7.005.930 -279.257 2.507.566 -19.565.120 4.895.942 32.577.991 32.577.991Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.600.000 1.412.930 7.005.930 -279.257 2.507.566 -19.565.120 4.895.942 32.577.991 32.577.991Transferler4.895.942 -4.895.942Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-57.582 -1.213.383 -1.270.965 -1.270.965Dönem Karı (Zararı)-1.213.383 -1.213.383 -1.213.383Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-57.582 -57.582 -57.582Dönem Sonu Bakiyeler36.600.000 1.412.930 7.005.930 -336.839 2.507.566 -14.669.178 -1.213.383 31.307.026 31.307.026Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.213.383 591.963DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar57.582 164.536Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)71.977 210.943Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-14.395 -46.407Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-14.395 -46.407Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)57.582 164.536TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.155.801 756.499Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.155.801 756.499http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933588BIST