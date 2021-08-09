***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5,22 33.832.077 39.417.625 19.085.339 19.183.780Satışların Maliyeti5,22 -30.182.367 -31.229.240 -18.058.411 -12.572.964TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.649.710 8.188.385 1.026.928 6.610.816BRÜT KAR (ZARAR)3.649.710 8.188.385 1.026.928 6.610.816Genel Yönetim Giderleri23 -2.093.063 -1.121.067 -1.726.751 -332.308Pazarlama Giderleri23 -1.086.480 -679.455 -512.788 -279.410Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 1.328.849 2.812.146 31.277 337.446Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -6.149.471 -2.781.065 -5.035.639 -889.380ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.350.455 6.418.944 -6.216.973 5.447.164Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 303.547 300.157FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.046.908 6.418.944 -5.916.816 5.447.164Finansman Gelirleri26 136 15.419 481.344Finansman Giderleri27 -5.049.324 -5.535.045 -3.403.985 -5.571.225SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-9.096.096 899.318 -9.320.801 357.283Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.733.930 63.479 -295.842 13.552Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -1.733.930 63.479 -295.842 13.552SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-10.830.026 962.797 -9.616.643 370.835DÖNEM KARI (ZARARI)-10.830.026 962.797 -9.616.643 370.835Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-10.830.026 962.797 -9.616.643 370.835Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.243.382 3.122.561Dönem Karı (Zararı)-10.830.026 962.797Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-10.830.026Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.629.073 19.643.077Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16-17 1.386.555 874.058Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler189.774 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler189.774 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.413.853 489.019Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.413.853 489.019Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-132.074Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-132.074Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler415.810Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.733.930Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler9 17.238.574 18.280.000Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.548Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-3.548Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.786.095İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-555.801 -17.483.313Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -7.035.196 5.831.403İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -7.035.196 5.831.403Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 538.998 -4.359.402İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 538.998 -4.359.402Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.334.888 -10.730.387Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 7.543.349 517.891İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 7.543.349 517.891Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.731.936 -8.742.818İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 1.731.936 -8.742.818Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.243.246 3.122.561Alınan Faiz136YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-113.163 135.402Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri60.000 135.402Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 60.000 135.402Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-173.163Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -173.163FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.692.492 -1.579.659Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri490.937 1.905.421Kredilerden Nakit Girişleri8 490.937 1.905.421Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -785.636 -3.633.831Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -785.636 -3.633.831Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -681.833Ödenen Faiz27 -5.049.324Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)333.364 148.751YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.562.273 1.678.304NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.562.273 1.678.304DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.692.317 14.013DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ130.044 1.692.317Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 130.044 85.167Ticari Alacaklar10 26.230.760 19.195.564İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 26.230.760 19.195.564Diğer Alacaklar11 182.158 721.156İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 182.158 721.156Stoklar12 33.133.363 29.798.475Peşin Ödenmiş Giderler13 15.491.291 6.131.144İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 15.491.291 6.131.144Diğer Dönen Varlıklar20 763.578 352.518İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 763.578 352.518ARA TOPLAM75.931.194 56.284.024TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR75.931.194 56.284.024DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11 20.336 20.336İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 20.336 20.336Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 1.340.885 0Maddi Duran Varlıklar16 35.106.025 23.276.459Arazi ve Arsalar16 7.228.425 7.228.425Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri16 0 0Binalar16 13.932.214 2.010.262Tesis, Makine ve Cihazlar16 13.730.107 13.744.793Taşıtlar16 76.426 145.736Mobilya ve Demirbaşlar16 138.853 147.243Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 20.240 14.441.044Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 20.240 14.441.044Peşin Ödenmiş Giderler13-20 2.427 20.299İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13-20 2.427 20.299Ertelenmiş Vergi Varlığı28 508.848TOPLAM DURAN VARLIKLAR36.489.913 38.266.986TOPLAM VARLIKLAR112.421.107 94.551.010KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 5.849.440 5.085.704İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 5.849.440 5.085.704Banka Kredileri8 872.515 1.094.945Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 4.976.925 3.990.759Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 6.662.594 4.824.470İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 6.662.594 4.824.470Banka Kredileri8 6.662.594 4.824.470Ticari Borçlar10 18.170.053 10.626.704İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 18.170.053 10.626.704Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 4.698.954 3.724.301Diğer Borçlar11,30 15.106.683 13.374.749İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,30 13.205.544 10.189.298İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11,30 1.901.139 3.185.451Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 28.825.608 11.587.034İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 28.825.608 11.587.034Kısa Vadeli Karşılıklar14 241.280 281.332Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 235.669 275.721Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar28 5.611 5.611Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 34.581 3.335İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 34.581 3.335ARA TOPLAM79.589.193 49.507.629TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER79.589.193 49.507.629UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 7.775.456 10.533.982İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 7.775.456 10.533.982Banka Kredileri8 3.251.041 4.290.793Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 4.524.415 6.243.189Uzun Vadeli Karşılıklar14,19 557.607 1.931.408Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14,19 557.607 1.931.408Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 1.606.532TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.939.595 12.465.390TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER89.528.788 61.973.019ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar22.892.319 32.577.991Ödenmiş Sermaye21 36.600.000 36.600.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 1.412.930 1.412.930Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 7.871.024 6.726.670Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.871.024 6.726.670Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 7.005.930 7.005.930Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 865.094 -279.260Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.507.566 2.507.566Yasal Yedekler21 320.447 320.447Diğer Kısıtlanmış Yedekler21 2.187.119 2.187.119Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -14.669.175 -19.565.120Net Dönem Karı veya Zararı21 -10.830.026 4.895.945TOPLAM ÖZKAYNAKLAR22.892.319 32.577.991TOPLAM KAYNAKLAR112.421.107 94.551.010Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 61.932 1.915.344 -5.478.703 -13.494.195 9.597.823 0 9.597.823Transferler592.222 -14.086.417 13.494.195Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-341.189 4.895.945 4.554.756 4.554.756Dönem Karı (Zararı)4.895.945 4.895.945 4.895.945Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-341.189 -341.189 -341.189Sermaye Arttırımı18.300.000 18.300.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)19.400 106.015 125.415 125.415Dönem Sonu Bakiyeler36.600.000 0 1.412.930 7.005.930 -279.258 2.507.566 -19.565.120 4.895.945 32.577.991 32.577.991Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler36.600.000 0 0 0 0 0 0 1.412.930 0 0 0 0 7.005.930 0 -279.258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.507.566 0 0 0 -19.565.120 4.895.945 0 32.577.991 0 32.577.991Transferler4.895.945 -4.895.945Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.144.351 -10.830.026Dönem Karı (Zararı)-10.830.026Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.144.351Dönem Sonu Bakiyeler36.600.000 1.412.930 7.005.930 865.094 2.507.566 -14.669.175 -10.830.026 22.892.319 22.892.319Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-10.830.026 962.797 -9.616.643 370.835DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.144.351 42.735 -1.201.933 -121.800Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.525.801 54.790 -1.597.778 -156.154Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 381.450 -12.055 395.845 34.354Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 381.450 -12.055 395.845 34.354Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.144.351 42.735 -1.201.933 -121.800TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.974.377 1.005.532 -10.818.576 249.035Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-11.974.377 1.005.532 -10.818.576 249.035http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956250BIST