***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2021 18:34
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
5,22 33.832.077 39.417.625 19.085.339 19.183.780
Satışların Maliyeti
5,22 -30.182.367 -31.229.240 -18.058.411 -12.572.964
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.649.710 8.188.385 1.026.928 6.610.816
BRÜT KAR (ZARAR)
3.649.710 8.188.385 1.026.928 6.610.816
Genel Yönetim Giderleri
23 -2.093.063 -1.121.067 -1.726.751 -332.308
Pazarlama Giderleri
23 -1.086.480 -679.455 -512.788 -279.410
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.328.849 2.812.146 31.277 337.446
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -6.149.471 -2.781.065 -5.035.639 -889.380
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.350.455 6.418.944 -6.216.973 5.447.164
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 303.547 300.157
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.046.908 6.418.944 -5.916.816 5.447.164
Finansman Gelirleri
26 136 15.419 481.344
Finansman Giderleri
27 -5.049.324 -5.535.045 -3.403.985 -5.571.225
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.096.096 899.318 -9.320.801 357.283
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.733.930 63.479 -295.842 13.552
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.733.930 63.479 -295.842 13.552
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.830.026 962.797 -9.616.643 370.835
DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.830.026 962.797 -9.616.643 370.835
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.830.026 962.797 -9.616.643 370.835
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.243.382 3.122.561
Dönem Karı (Zararı)
-10.830.026 962.797
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-10.830.026
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.629.073 19.643.077
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16-17 1.386.555 874.058
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
189.774 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
189.774 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.413.853 489.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.413.853 489.019
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-132.074
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-132.074
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
415.810
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.733.930
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
9 17.238.574 18.280.000
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.548
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.548
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.786.095
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-555.801 -17.483.313
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.035.196 5.831.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -7.035.196 5.831.403
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 538.998 -4.359.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 538.998 -4.359.402
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.334.888 -10.730.387
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 7.543.349 517.891
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 7.543.349 517.891
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.731.936 -8.742.818
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.731.936 -8.742.818
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.243.246 3.122.561
Alınan Faiz
136
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-113.163 135.402
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.000 135.402
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 60.000 135.402
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-173.163
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -173.163
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.692.492 -1.579.659
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
490.937 1.905.421
Kredilerden Nakit Girişleri
8 490.937 1.905.421
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -785.636 -3.633.831
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -785.636 -3.633.831
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -681.833
Ödenen Faiz
27 -5.049.324
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
333.364 148.751
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.562.273 1.678.304
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.562.273 1.678.304
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.692.317 14.013
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
130.044 1.692.317
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 130.044 85.167
Ticari Alacaklar
10 26.230.760 19.195.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 26.230.760 19.195.564
Diğer Alacaklar
11 182.158 721.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 182.158 721.156
Stoklar
12 33.133.363 29.798.475
Peşin Ödenmiş Giderler
13 15.491.291 6.131.144
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 15.491.291 6.131.144
Diğer Dönen Varlıklar
20 763.578 352.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 763.578 352.518
ARA TOPLAM
75.931.194 56.284.024
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
75.931.194 56.284.024
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
11 20.336 20.336
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 20.336 20.336
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 1.340.885 0
Maddi Duran Varlıklar
16 35.106.025 23.276.459
Arazi ve Arsalar
16 7.228.425 7.228.425
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
16 0 0
Binalar
16 13.932.214 2.010.262
Tesis, Makine ve Cihazlar
16 13.730.107 13.744.793
Taşıtlar
16 76.426 145.736
Mobilya ve Demirbaşlar
16 138.853 147.243
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 20.240 14.441.044
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 20.240 14.441.044
Peşin Ödenmiş Giderler
13-20 2.427 20.299
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13-20 2.427 20.299
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 508.848
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.489.913 38.266.986
TOPLAM VARLIKLAR
112.421.107 94.551.010
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 5.849.440 5.085.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 5.849.440 5.085.704
Banka Kredileri
8 872.515 1.094.945
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 4.976.925 3.990.759
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 6.662.594 4.824.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 6.662.594 4.824.470
Banka Kredileri
8 6.662.594 4.824.470
Ticari Borçlar
10 18.170.053 10.626.704
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 18.170.053 10.626.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 4.698.954 3.724.301
Diğer Borçlar
11,30 15.106.683 13.374.749
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,30 13.205.544 10.189.298
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11,30 1.901.139 3.185.451
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 28.825.608 11.587.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 28.825.608 11.587.034
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 241.280 281.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 235.669 275.721
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
28 5.611 5.611
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 34.581 3.335
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 34.581 3.335
ARA TOPLAM
79.589.193 49.507.629
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.589.193 49.507.629
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 7.775.456 10.533.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 7.775.456 10.533.982
Banka Kredileri
8 3.251.041 4.290.793
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 4.524.415 6.243.189
Uzun Vadeli Karşılıklar
14,19 557.607 1.931.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14,19 557.607 1.931.408
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.606.532
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.939.595 12.465.390
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
89.528.788 61.973.019
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.892.319 32.577.991
Ödenmiş Sermaye
21 36.600.000 36.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.412.930 1.412.930
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 7.871.024 6.726.670
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.871.024 6.726.670
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 7.005.930 7.005.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 865.094 -279.260
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.507.566 2.507.566
Yasal Yedekler
21 320.447 320.447
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
21 2.187.119 2.187.119
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -14.669.175 -19.565.120
Net Dönem Karı veya Zararı
21 -10.830.026 4.895.945
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.892.319 32.577.991
TOPLAM KAYNAKLAR
112.421.107 94.551.010
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18.300.000 -19.400 1.306.915 7.005.930 61.932 1.915.344 -5.478.703 -13.494.195 9.597.823 0 9.597.823
Transferler
592.222 -14.086.417 13.494.195
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-341.189 4.895.945 4.554.756 4.554.756
Dönem Karı (Zararı)
4.895.945 4.895.945 4.895.945
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-341.189 -341.189 -341.189
Sermaye Arttırımı
18.300.000 18.300.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
19.400 106.015 125.415 125.415
Dönem Sonu Bakiyeler
36.600.000 0 1.412.930 7.005.930 -279.258 2.507.566 -19.565.120 4.895.945 32.577.991 32.577.991
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
36.600.000 0 0 0 0 0 0 1.412.930 0 0 0 0 7.005.930 0 -279.258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.507.566 0 0 0 -19.565.120 4.895.945 0 32.577.991 0 32.577.991
Transferler
4.895.945 -4.895.945
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.144.351 -10.830.026
Dönem Karı (Zararı)
-10.830.026
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.144.351
Dönem Sonu Bakiyeler
36.600.000 1.412.930 7.005.930 865.094 2.507.566 -14.669.175 -10.830.026 22.892.319 22.892.319
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.830.026 962.797 -9.616.643 370.835
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.144.351 42.735 -1.201.933 -121.800
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.525.801 54.790 -1.597.778 -156.154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 381.450 -12.055 395.845 34.354
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 381.450 -12.055 395.845 34.354
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.144.351 42.735 -1.201.933 -121.800
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.974.377 1.005.532 -10.818.576 249.035
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.974.377 1.005.532 -10.818.576 249.035
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956250
BIST