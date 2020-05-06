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***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

06.05.2020 15:14
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***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
31.12.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Tablo ve Dipnotları
Değişikliğin Nedeni
Finansal tabloların Bağımsız denetimden geçirilerek gönderilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Etkisi Yoktur
Açıklamalar

Şirketimizin 31.12.2019 tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenerek Bağımsız Denetimden geçirilen finansal tablolarımız 07/05/2020 tarihinde duyurulacaktır.
  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843047


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RODRG 2,20 632.823 % 10,00  
POLTK 121,00 204.777 % 10,00  
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Sterlin 8,8567 8,9011 % 0,90  
Frank 7,3349 7,3790 % 1,18  
Riyal 1,9041 1,9136 % 1,28  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.689 1.690 -16,07  
Altın Gr. 389 389 0,83  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.562 2.608 5,10  
Yarım 1.250 1.275 2,50  
Çeyrek 623 638 1,30  
Gümüş.Ons 14,92 14,96 -0,02  
Gümüş Gr. 3,43 3,43 0,02  
B. Petrol 29,88 29,88 -1,09  
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