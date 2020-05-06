***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
06.05.2020 15:14
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
31.12.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Tablo ve Dipnotları
Değişikliğin Nedeni
Finansal tabloların Bağımsız denetimden geçirilerek gönderilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Etkisi Yoktur
Açıklamalar
Şirketimizin 31.12.2019 tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenerek Bağımsız Denetimden geçirilen finansal tablolarımız 07/05/2020 tarihinde duyurulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843047
BIST
16:2898.822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 84,71
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
16:287,1804
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1062
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1804
En Düşük
7,0607
16:287,7735
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1036
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7735
En Düşük
7,6497
16:28389,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,42
|Açılış
|: 389,72
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.637.494
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.735.216
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|632.823
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|204.777
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|324.189.476
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,39
|293.998.020
|% -8,75
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|DEVA
|14,95
|46.227.318
|% -6,74
|
|KRDMD
|2,43
|664.758.822
|% 7,52
|
|TSPOR
|5,69
|505.453.965
|% -0,70
|
|GARAN
|8,10
|504.176.497
|% -0,49
|
|KOZAA
|12,55
|432.330.484
|% 5,29
|
|GUSGR
|3,20
|405.143.449
|% 7,74
|
|KRDMD
|2,43
|664.758.822
|% 7,52
|
|KARSN
|1,87
|248.648.885
|% 8,09
|
|GUSGR
|3,20
|405.143.449
|% 7,74
|
|GSRAY
|2,65
|330.755.826
|% -0,38
|
|ODAS
|1,83
|190.416.021
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8567
|8,9011
|% 0,90
|
|Frank
|7,3349
|7,3790
|% 1,18
|
|Riyal
|1,9041
|1,9136
|% 1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.690
|-16,07
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,83
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.562
|2.608
|5,10
|
|Yarım
|1.250
|1.275
|2,50
|
|Çeyrek
|623
|638
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,96
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|29,88
|29,88
|-1,09
|