***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi31.12.2019Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarFinansal Tablo DipnotlarıDeğişikliğin NedeniFinansal tabloların Dipnot Değişikliği Bağımsız denetimden geçirilerek gönderilmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiEtkisi YokturAçıklamalarŞirketimizin 31.12.2019 tarihli finansal tabloların dipnot değikliği yeniden düzenlenerek Bağımsız Denetimden geçirilen finansal tablolarımız 11/05/2020 tarihinde duyurulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843934BIST