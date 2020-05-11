***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
11.05.2020 09:57
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
31.12.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Tablo Dipnotları
Değişikliğin Nedeni
Finansal tabloların Dipnot Değişikliği Bağımsız denetimden geçirilerek gönderilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Etkisi Yoktur
Açıklamalar
Şirketimizin 31.12.2019 tarihli finansal tabloların dipnot değikliği yeniden düzenlenerek Bağımsız Denetimden geçirilen finansal tablolarımız 11/05/2020 tarihinde duyurulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843934
BIST
11:4998.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 271,18
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.944
11:497,0918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
11:497,6740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0098
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
11:49389,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,39
|Açılış
|: 389,41
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
386,91
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|128
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|9.488.825
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|19.961
|% 10,00
|
|TACTR
|8,26
|225.746
|% 9,99
|
|GYHOL
|29,32
|22.831.223
|% 9,98
|
|KRDMB
|2,50
|38.901.226
|% -8,09
|
|KRDMA
|2,97
|28.819.919
|% -8,05
|
|DARDL
|7,15
|88.260
|% -7,74
|
|HALKS
|3,69
|41.653
|% -7,52
|
|SEYKM
|11,97
|29.772.218
|% -6,56
|
|ISFIN
|3,84
|455.586.509
|% 8,17
|
|KRDMD
|2,38
|299.110.686
|% -2,06
|
|ALKIM
|14,48
|245.934.770
|% 9,86
|
|GARAN
|7,86
|215.754.552
|% 0,00
|
|MGROS
|31,06
|193.266.594
|% 4,72
|
|KRDMD
|2,38
|299.110.686
|% -2,06
|
|ISFIN
|3,84
|455.586.509
|% 8,17
|
|IHLGM
|1,12
|81.207.824
|% 1,82
|
|ISGYO
|1,60
|112.708.411
|% 1,91
|
|PETKM
|3,71
|174.839.185
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7438
|8,7876
|% -0,23
|
|Frank
|7,2603
|7,3041
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8837
|1,8932
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,67
|
|Altın Gr.
|389
|389
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.550
|-18,50
|
|Tam
|2.571
|2.617
|-19,00
|
|Yarım
|1.255
|1.279
|-9,30
|
|Çeyrek
|625
|640
|-4,60
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,01
|
|B. Petrol
|30,23
|30,23
|-0,74
|
Seans Raporu
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12:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 11 artarak (% 0.01 ) 114, 604
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12:03XU100
Endeks 98, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 4, 207.00 milyon TL de
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12:01IDEAS
Yüzde 8.67 oranında artışla 3.51 lira fiyatla işlem gören hissede 115, 735 adet işlem
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11:58XU100
Endeks 98, 144 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 4, 083.00 milyon TL de
-
11:58LUKSK
Yüzde 6.05 oranında artışla 10.35 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 744 adet işlem