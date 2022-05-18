***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
18.05.2022 17:39
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2022 - 31.03.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
-
Değişikliğin Nedeni
Kar Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu sehven boş yüklenmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
05.05.2022 tarihinde KAP açıklaması yapılan, 01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ait Finansal Rapor bildiriminde ana sayfaya yüklenen Kar Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu sehven boş olarak yüklenmiştir. Gerekli düzeltmeye ilişkin açıklama yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031210
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,22
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
18:0515,8591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0793
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0450
|
15,9806
En Düşük
15,8143
18:0516,8705
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1833
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8500
|
16,8705
En Düşük
16,6727
18:05939,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 9,44
|Açılış
|: 938,58
|
|Önceki Kapanış
|: 930,23
|
944,54
En Düşük
927,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AFYON
|3,56
|15.224.113
|% 0,00
|
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AFYON
|3,56
|15.224.113
|% 0,00
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8575
|15,8591
|% -0,50
|
|Euro
|16,8012
|16,8705
|% 1,10
|
|Sterlin
|19,7628
|19,8619
|% 0,86
|
|Frank
|16,2616
|16,3596
|% 1,33
|
|Riyal
|4,2174
|4,2386
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|25,84
|
|Altın Gr.
|940
|940
|9,44
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,85
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|0,18
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,39
|