***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2022 - 31.03.2022Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarDeğişikliğin NedeniKar Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu sehven boş yüklenmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYoktur.Açıklamalar05.05.2022 tarihinde KAP açıklaması yapılan, 01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ait Finansal Rapor bildiriminde ana sayfaya yüklenen Kar Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu sehven boş olarak yüklenmiştir. Gerekli düzeltmeye ilişkin açıklama yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031210BIST