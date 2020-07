***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Erteleme Hakkında,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Koranavirüs salgını nedeni ileGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 19.07.2020Genel Kurul Tarihi 10.08.2020Genel Kurul Saati 15:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.08.2020Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe AKYURTAdres BALIKHİSAR MAH.YILDIRIM BEYAZIT CAD.NO:60Gündem Maddeleri1 - Açılış, ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2019 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - 2019 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 Yılı için huzur haklarının tespiti,8 - 2019 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre yenisinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,10 - Şirketin 2020 Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Tük Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi,11 - Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:41 tebliğ hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan raporla ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,12 - Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.13 - Esas Sözleşmenin 19. Maddesine İstinaden Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Yine Esas sözleşme madde 7'e göre ihraç yetkisi yönetim kuruluna aittir. Bu doğrultuda her türlü borçlanma aracını (tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını) çıkarma, hüküm ve şartlarını belirleme yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması.14 - Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Önemli Nitelikteki İşlemler" başlıklı 5. Maddesi B bendi gereğince, Mal varlığının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya kiraya vermesi veya satması veya mal varlığının tümü veya önemli bir bölümü üzerinde ayni hak tesis etmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,16 - Şirket tüzel kişiliği lehine her türlü leasing (Satış ve Geri Kiralama (Sale and Lease Back)) işlemi yapmaya yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması,17 - Dilekler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımÖnemli Nitelikte İşlemGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2019 Genel Kurula Davet-Gündem-Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 doc10102120200719221952.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu 19.07.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanmış, gündem maddesini görüşmüş ve aşağıdaki kararı almıştır.Yönetim Kurulumuz'un 30.06.2020 tarihli ve 2020/15 sayılı kararına istinadenŞirketimizin 04 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, COVID-19 (Koronavirüs) salgını ve bu salgın nedeniyle iç hazırlıklarımızı tamamlayamamış olmamız sebebiyle aynı gündem maddeleri ile 22 Temmuz 2020'de yapılmasına karar verilmişti.Ancak geçen zaman süresincea) COVID-19 salgının ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ettiği, Şirket Merkezimiz'in yakınında çok sayıda vakanın olduğu,b) Yatırımcılarımızdan gelen çok sayıda mail'de ifade edilen Pandemi tedirginliği ve bayram öncesi takvim sıkışıklığı nedeniyle Genel Kurul'un ileri bir tarihte yapılması durumunda daha yüksek bir katılımla genel kurulumuzu yapabileceğimiz,hususları değerlendirilmiş,Yukarıda açıklanan sebeplerle hem daha yüksek katılımlı hem de COVID-19 (Koronavirüs) bulaşımına mahal vermeyecek bir ortamda Genel Kurul Toplantısı yapılmasını teminen, Yönetim Kurulumuz'un 19.07.2020 tarihli ve 2020/16 sayılı kararına istinaden 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın aynı gündem maddeleri ile aynı adreste ve aynı saatte yapılmak üzere 10 Ağustos 2020 tarihine ertelenmesineOy birliği ile karar verilmiştir.