***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.01.2021 18:47
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Daveti Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 28.01.2021
Genel Kurul Tarihi 24.02.2021
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.02.2021
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe AKYURT
Adres Balıkhisar Mah.Yıldırım Beyazıt Cad.No:60 Akyurt/Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı olan 90.000.000-TL (DoksanMilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2021-2025) daha uzatılması yönünde karar alınması ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.01.2021 tarih ve E.29833736-110.04.04-240 sayılı onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı Müdürlüğü'nün 26.01.2021 tarih ve E.50035491-431.02-00060951913 sayılı izniyle uygun görülen tadil metnin ortakların onayına sunulması,
3 - Dilekler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 OlağanÜstü Genel Kurula Davet-Gündem-Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2021 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BiLGiLENDiRME DöKüMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 28.01.2021 tarih ve 01 nolu toplantısında, 24.02.2021 Çarşamba günü saat:15.00'de Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:60 Akyurt / ANKARA adresinde bulunan şirket merkezimizde ekte yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905578
BIST