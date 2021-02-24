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***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.02.2021 20:15



***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 28.01.2021
Genel Kurul Tarihi 24.02.2021
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.02.2021
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe AKYURT
Adres Balıkhisar Mah.Yıldırım Beyazıt Cad.No:60 Akyurt/Ankara

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı olan 90.000.000-TL (DoksanMilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2021-2025) daha uzatılması yönünde karar alınması ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.01.2021 tarih ve E.29833736-110.04.04-240 sayılı onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı Müdürlüğü'nün 26.01.2021 tarih ve E.50035491-431.02-00060951913 sayılı izniyle uygun görülen tadil metnin ortakların onayına sunulması,
3 - Dilekler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 OlağanÜstü Genel Kurula Davet-Gündem-Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2021 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BiLGiLENDiRME DöKüMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 KSS TADİL METNİ SPK VE TİCARET BAKANLIĞI ONAYLI.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 28.01.2021 tarih ve 01 nolu toplantısında, 24.02.2021 Çarşamba günü saat:15.00'de Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:60 Akyurt / ANKARA adresinde bulunan şirket merkezimizde ekte yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912441


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DOBUR 20,24 3.168.611 % 10,00  
ISBTR 42.086,00 1.536.063 % 10,00  
CASA 195,80 1.632.776 % 10,00  
PKENT 1.760,00 6.400.207 % 10,00  
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Cumhuriyet 2.769 2.810 38,00  
Tam 2.757 2.828 41,69  
Yarım 1.333 1.368 20,17  
Çeyrek 668 684 10,08  
Gümüş.Ons 27,77 27,80 0,12  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,08  
B. Petrol 66,06 66,06 1,58  
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