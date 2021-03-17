***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Tescili Hk,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 28.01.2021Genel Kurul Tarihi 24.02.2021Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.02.2021Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe AKYURTAdres Balıkhisar Mah.Yıldırım Beyazıt Cad.No:60 Akyurt/AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış, ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı olan 90.000.000-TL (DoksanMilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin 5 yıl (2021-2025) daha uzatılması yönünde karar alınması ve bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.01.2021 tarih ve E.29833736-110.04.04-240 sayılı onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı Müdürlüğü'nün 26.01.2021 tarih ve E.50035491-431.02-00060951913 sayılı izniyle uygun görülen tadil metnin ortakların onayına sunulması,3 - Dilekler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 OlağanÜstü Genel Kurula Davet-Gündem-Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2021 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BiLGiLENDiRME DöKüMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 KSS TADİL METNİ SPK VE TİCARET BAKANLIĞI ONAYLI.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 17.03.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin onayına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 17/03/2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918860BIST