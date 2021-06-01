***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
01.06.2021 09:02
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
YAHYA GALİP VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021/01 Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde
Mali Tablonun Verilme Tarihi
10/05/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine ibraz ettiği gelir tablosu ekte sunulmuş olup, söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939230
BIST
10:231.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,52
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.426
En Düşük
1.423
10:238,4845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0074
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5029
En Düşük
8,4778
10:2310,3902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0030
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4003
En Düşük
10,3676
10:23522,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,47
|Açılış
|: 522,05
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
523,29
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler10:21
|KONTR
|72,60
|8.930.728
|% 10,00
|
|BALAT
|6,58
|420.098
|% 9,85
|
|VAKKO
|11,59
|7.035.102
|% 7,81
|
|TUCLK
|12,81
|17.251.040
|% 7,74
|
|OYAYO
|9,00
|7.824.318
|% 7,14
|
|KUTPO
|33,80
|74.396.839
|% -6,42
|
|AVTUR
|3,00
|1.746.583
|% -5,96
|
|ODAS
|2,19
|49.055.943
|% -5,19
|
|UZERB
|40,00
|30.840
|% -4,99
|
|YUNSA
|13,59
|4.517.371
|% -3,82
|
|GARAN
|8,03
|168.106.742
|% 0,50
|
|THYAO
|13,17
|132.137.599
|% -1,13
|
|KRDMD
|7,83
|81.758.377
|% -0,38
|
|KUTPO
|33,80
|74.396.839
|% -6,42
|
|KOZAL
|119,80
|67.628.943
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,17
|54.812.982
|% 0,93
|
|ODAS
|2,19
|49.055.943
|% -5,19
|
|TSKB
|1,35
|30.340.441
|% 1,50
|
|GARAN
|8,03
|168.106.742
|% 0,50
|
|EKGYO
|1,95
|35.061.398
|% 0,00
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4808
|8,4834
|% -0,10
|
|Euro
|10,3860
|10,3900
|% 0,03
|
|Sterlin
|12,0453
|12,1057
|% 0,09
|
|Frank
|9,4071
|9,4638
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2559
|2,2672
|% -0,07
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|6,86
|
|Altın Gr.
|522
|522
|1,57
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|28,30
|28,32
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|0,06
|
|B. Petrol
|70,30
|70,30
|0,99
|