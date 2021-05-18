***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 25.03.2021 tarihinde almış olduğu karara istinaden, Şirketimizin 2025 yılı sonuna kadar geçerli 90.000.000 TL (Doksan Milyon Türk Lirası) kayıtlı ihraç tavanı dahilinde kalmak kaydıyla 36.600.000 TL (otuz altı milyon altı yüz bin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, %140 oranında (bedelli) nakden artırılarak, 87.840.000 TL'ye (seksen yedi milyon sekiz yüz kırk bin Türk Lirası) çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan taslak izahname ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936829BIST