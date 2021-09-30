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***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.09.2021 21:57



***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 14.04.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.09.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021 0 0
B Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.04.2021 tarihli toplantısında alınan karar aşağıdaki gibidir:
Şirketimizin 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TRFS' ye uygun olarak hazırlanan ve BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 4.895.942,-TL dönem karı oluştuğundan, Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde oluşan kar geçmiş yıl zararlarına mahsup edildiğinden kar payı dağıtılmamasına, bu hususun Şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurulunda görüşülmüş olup, kar dağıtım yapılmamasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965992


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