***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 24.05.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.06.2023Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021 0 0B Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 0 0Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketin Kar Dağıtım Politikası uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu 2022 yılı hesap dönemi içinde kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159196BIST