***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.01.2021 18:31
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı SPK Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.01.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavan süresinin uzatılması ve esas sözleşmenin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurulun 14.01.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-240 sayılı yazısıyla uygun görülmüş olup SPK onaylı tadil metni ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903555
BIST
18:051.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,34
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
18:057,3994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0653
|Açılış
|: 7,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,3921
18:058,9643
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0931
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
8,9518
18:05444,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,90
|Açılış
|: 444,50
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
446,31
En Düşük
438,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|7,81
|554.924.570
|% 10,00
|
|TURGG
|184,80
|112.302.347
|% 10,00
|
|INTEM
|66,55
|42.726.200
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.432.724
|% 9,99
|
|PKENT
|1.433,10
|7.497.822
|% 9,99
|
|ATSYH
|8,10
|1.070.539
|% -10,00
|
|TGSAS
|28,26
|20.388.105
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.915.072
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|525.463
|% -10,00
|
|CMENT
|49,06
|2.784.555
|% -9,98
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 5,32
|
|DOHOL
|3,88
|1.519.971.722
|% 1,04
|
|KRDMD
|7,34
|1.394.487.017
|% 3,38
|
|GARAN
|10,05
|1.193.265.148
|% -0,79
|
|SISE
|8,10
|1.133.557.515
|% 2,02
|
|TSKB
|1,98
|1.678.533.422
|% 5,32
|
|DOHOL
|3,88
|1.519.971.722
|% 1,04
|
|EKGYO
|2,46
|806.344.877
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,58
|445.407.956
|% -0,63
|
|KARSN
|4,14
|889.895.345
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3943
|7,3994
|% -0,87
|
|Euro
|8,9543
|8,9643
|% -1,03
|
|Sterlin
|10,0745
|10,1250
|% -0,71
|
|Frank
|8,2822
|8,3321
|% -1,01
|
|Riyal
|1,9664
|1,9762
|% -0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|27,73
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,79
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|16,00
|
|Tam
|2.934
|3.007
|23,06
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|11,15
|
|Çeyrek
|711
|727
|5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,75
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|56,38
|56,38
|0,48
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58JANTS
Yüzde 5.14 oranında artışla 532.00 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 001 adet işlem
-
17:57ULUUN
Yüzde 9.67 oranında artışla 14.17 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 672, 793 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, PGSUS, ISCTR
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 39 artarak (% 0.17 ) 1, 391
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEREL, FLAP, VAKFN, BAGFS, KONTR, DOAS, BEYAZ, DZGYO, TURGG, FMIZP