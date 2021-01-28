***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.01.2021 18:29
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı Ticaret Bakanlığı Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.01.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavan süresinin uzatılması ve esas sözleşmenin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurulun 14.01.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-240 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı Müdürlüğü'nün 26.01.2021 tarih ve E.50035491-431.02-00060951913 sayılı izniyle uygun görülmüş olup onaylı tadil metni ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 Ticaret Bakanlığı Esas Sözleşme Tadil Metni İzin Yazısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905532
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