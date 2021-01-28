***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı Ticaret Bakanlığı Onayı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 11.01.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.01.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavan süresinin uzatılması ve esas sözleşmenin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurulun 14.01.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-240 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı Müdürlüğü'nün 26.01.2021 tarih ve E.50035491-431.02-00060951913 sayılı izniyle uygun görülmüş olup onaylı tadil metni ekte sunulmuştur.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 Ticaret Bakanlığı Esas Sözleşme Tadil Metni İzin Yazısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905532BIST