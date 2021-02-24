***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









k AçıklamalarŞirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavan süresinin uzatılması ve esas sözleşmenin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurulun 14.01.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-240 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı Müdürlüğü'nün 26.01.2021 tarih ve E.50035491-431.02-00060951913 sayılı izniyle uygun görülmüş olup Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 Ticaret Bakanlığı Esas Sözleşme Tadil Metni İzin Yazısı.pdfEK: 3 Madde 6 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912442BIST