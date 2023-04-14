***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
14.04.2023 18:10
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu )
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Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI
1.3. GENEL KURUL
1.4. OY HAKKI
1.5. AZLIK HAKLARI
1.6. KAR PAYI HAKKI
1.7. PAYLARIN DEVRİ
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ
2.2. FAALİYET RAPORU
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
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3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138749
BIST
18:055.093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -42,67
|Açılış
|: 5.143
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|Önceki Kapanış
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5.177
En Düşük
5.093
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En Yüksek
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|: 0,24%
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|Açılış
|: 20,0000
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|Önceki Kapanış
|: 19,6850
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18:0521,2998
En Yüksek
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|: -0,25%
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|Açılış
|: 22,0200
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|Önceki Kapanış
|: 21,7400
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21,4832
En Düşük
21,2519
18:051.247,16
En Yüksek
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|Açılış
|: 1.247,16
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|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.240,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARZUM
|22,00
|20.701.347
|% 10,00
|
|IMASM
|440,50
|121.447.670
|% 9,99
|
|BVSAN
|63,85
|388.365.525
|% 9,99
|
|SKTAS
|3,97
|31.768.782
|% 9,97
|
|CVKMD
|127,00
|3.102.356
|% 9,96
|
|ETILR
|14,31
|163.787.716
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|92.748.918
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|6.274.968
|% -9,94
|
|GEREL
|16,46
|42.711.187
|% -7,53
|
|DIRIT
|7,50
|1.213.065
|% -7,41
|
|THYAO
|134,40
|3.420.658.505
|% -1,97
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|GESAN
|85,90
|2.798.356.602
|% 1,78
|
|EREGL
|35,70
|1.944.588.515
|% -1,65
|
|KOZAA
|45,04
|1.690.005.488
|% 2,55
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|EKGYO
|6,87
|1.004.816.480
|% -1,86
|
|ISCTR
|12,12
|1.401.806.239
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,86
|94.762.494
|% -2,27
|
|YKBNK
|10,26
|1.111.845.974
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3593
|19,3646
|% 0,24
|
|Euro
|21,2826
|21,3142
|% -0,19
|
|Sterlin
|23,9647
|24,0849
|% -0,71
|
|Frank
|21,5460
|21,6758
|% -0,47
|
|Riyal
|5,1470
|5,1728
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|-41,36
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|-25,71
|
|Cumhuriyet
|8.793
|8.926
|104,00
|
|Tam
|8.718
|8.840
|49,00
|
|Yarım
|4.258
|4.326
|24,00
|
|Çeyrek
|2.129
|2.163
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,31
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|15,69
|15,71
|-0,36
|
|B. Petrol
|86,20
|86,20
|0,11
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GEREL
Yüzde -7.13 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 406, 177 adet işlem
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17:58POLTK
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 2, 104.70 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 472 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 5, 104 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 43, 998.00 milyon TL de
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17:57CRFSA
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 074, 459 adet işlem
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17:55CRFSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 61.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 067, 896 adet işlem