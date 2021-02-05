***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.02.2021 12:31
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını sayın ortaklarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907737
BIST
16:441.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,35
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:447,0671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0687
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0438
16:448,4853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0652
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:44409,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,24
|Açılış
|: 409,40
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
407,95
BIST En Aktif Hisseler16:41
|RODRG
|21,12
|5.587.453
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.733.931
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.478.097
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|10.003.570
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|CELHA
|23,52
|9.240.157
|% -5,01
|
|KOZAL
|129,50
|2.076.347.945
|% 6,58
|
|SISE
|7,73
|1.190.496.890
|% 0,26
|
|GARAN
|9,97
|912.047.034
|% 0,50
|
|TCELL
|16,90
|852.647.237
|% 1,02
|
|DOHOL
|4,10
|784.114.234
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,49
|575.015.970
|% 0,40
|
|TSKB
|1,85
|411.172.891
|% -0,54
|
|GSDHO
|2,74
|587.941.964
|% 7,03
|
|DOHOL
|4,10
|784.114.234
|% -0,24
|
|SISE
|7,73
|1.190.496.890
|% 0,26
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0597
|7,0671
|% -0,96
|
|Euro
|8,4803
|8,4853
|% -0,76
|
|Sterlin
|9,6461
|9,6945
|% -0,84
|
|Frank
|7,7926
|7,8395
|% -0,88
|
|Riyal
|1,8756
|1,8850
|% -1,11
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|12,41
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|2.712
|2.753
|-32,00
|
|Tam
|2.703
|2.772
|-20,79
|
|Yarım
|1.307
|1.341
|-10,06
|
|Çeyrek
|655
|670
|-5,02
|
|Gümüş.Ons
|26,76
|26,79
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,00
|
|B. Petrol
|59,30
|59,30
|0,29
|
Seans Raporu
16:41
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-
16:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 38 artarak (% 0.77 ) 1, 358
-
16:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SERVE, EKIZ, TGSAS, KRTEK, CMENT, MIPAZ, TACTR, ATEKS, HATEK, DIRIT
-
16:53
ATEKS, BURVA, ORGE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:53
SAMAT, DITAS, ISBTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:53
Bu seansda işlem gören 221 hisse senedinden 135 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 12 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem