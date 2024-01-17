***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
17.01.2024 18:44
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 17.01.2024 tarih ve E-18454353-100.06-23110 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241151
BIST
'
18:058.024
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -7,80
|Açılış
|: 7.999
|
|Önceki Kapanış
|: 8.032
|
7.983
En Yüksek
8.053
18:0530,1289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0264
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1900
|
30,1536
En Düşük
29,9533
18:0532,7541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0059
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,8791
En Düşük
32,5668
18:051.942,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -21,06
|Açılış
|: 1.942,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,28
|
1.968,97
En Düşük
1.941,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGMT
|39,82
|2.226.499.853
|% 10,00
|
|KFEIN
|74,25
|55.848.400
|% 10,00
|
|YAYLA
|8,69
|77.153.711
|% 10,00
|
|SURGY
|46,42
|823.597.825
|% 10,00
|
|GARFA
|108,90
|110.412.213
|% 10,00
|
|SNPAM
|101,80
|10.191.326
|% -7,45
|
|EKOS
|50,75
|1.300.149.718
|% -6,88
|
|SEKUR
|27,48
|12.091.327
|% -6,85
|
|ANELE
|12,36
|101.255.470
|% -6,72
|
|SNKRN
|26,60
|1.552.092
|% -6,67
|
|THYAO
|252,50
|8.861.517.965
|% 1,08
|
|ISCTR
|25,68
|5.546.597.910
|% 1,90
|
|AKBNK
|42,00
|3.333.726.646
|% 0,48
|
|YKBNK
|22,18
|3.032.815.066
|% -0,36
|
|EREGL
|43,44
|2.684.914.086
|% -1,94
|
|EKGYO
|8,78
|2.364.767.614
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,68
|5.546.597.910
|% 1,90
|
|AKFGY
|1,89
|367.767.820
|% -0,53
|
|SKBNK
|5,06
|733.047.267
|% -2,69
|
|YKBNK
|22,18
|3.032.815.066
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1218
|30,1284
|% 0,09
|
|Euro
|32,7356
|32,7504
|% -0,03
|
|Sterlin
|38,0467
|38,2375
|% 0,36
|
|Frank
|34,6002
|34,8086
|% -0,59
|
|Riyal
|8,0078
|8,0480
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,55
|22,58
|% 0,66
|
|Platin
|883,52
|885,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|921,90
|926,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,19
|77,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.006,41
|2.006,76
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ORGE
Yüzde -3.41 oranında düşüşle 63.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 107, 882 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 63 kaybederek (% -0.05 ) 7, 110
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YGYO, MAALT, MARBL, EDIP, ERSU, ULAS, AVPGY, YAYLA, GARFA, BAYRK
-
17:58
PSDTC, PKART, KBORU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
HATEK, ANELE, SNPAM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında