***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI COVID-19 (KORONAVİRÜS) SALGINI NEDENİYLE, HASTALIĞIN ÜLKEMİZDE YAYILMASININ ÖNLENMESİNE DAİR ALINACAK TEDBİRLERE YÖNELİK TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMARI DOĞRULTUSUNDA İLERİ BİR TARİHTE YAPILACAK OLUP, OLUŞACAK GELİŞMELERE GÖRE TOPLANTI TARİHİ TESPİT EDİLDİĞİNDE İLAN EDİLECEKTİR.PAY SAHİPLERİ VE KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SUNARIZ.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838410BIST