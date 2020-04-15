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***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.04.2020 18:27
GÜNCEL HABERLER



***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI COVID-19 (KORONAVİRÜS) SALGINI NEDENİYLE, HASTALIĞIN ÜLKEMİZDE YAYILMASININ ÖNLENMESİNE DAİR ALINACAK TEDBİRLERE YÖNELİK TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMARI DOĞRULTUSUNDA İLERİ BİR TARİHTE YAPILACAK OLUP, OLUŞACAK GELİŞMELERE GÖRE TOPLANTI TARİHİ TESPİT EDİLDİĞİNDE İLAN EDİLECEKTİR.
PAY SAHİPLERİ VE KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SUNARIZ.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838410


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VKING 4,62 6.229.025 % 10,00  
DITAS 13,97 3.201.497 % 10,00  
MGROS 28,86 569.890.774 % 9,98  
PETUN 14,90 81.792.726 % 9,96  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6308 8,6740 % 0,58  
Frank 7,1297 7,1726 % 0,87  
Riyal 1,8324 1,8416 % 1,35  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.712 1.714 -13,82  
Altın Gr. 380 380 1,71  
Cumhuriyet 2.435 2.496 15,50  
Tam 2.502 2.568 15,90  
Yarım 1.217 1.250 7,70  
Çeyrek 611 625 3,80  
Gümüş.Ons 15,37 15,41 -0,37  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 -0,04  
B. Petrol 27,62 27,62 -1,98  
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