***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2020 18:27
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI COVID-19 (KORONAVİRÜS) SALGINI NEDENİYLE, HASTALIĞIN ÜLKEMİZDE YAYILMASININ ÖNLENMESİNE DAİR ALINACAK TEDBİRLERE YÖNELİK TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMARI DOĞRULTUSUNDA İLERİ BİR TARİHTE YAPILACAK OLUP, OLUŞACAK GELİŞMELERE GÖRE TOPLANTI TARİHİ TESPİT EDİLDİĞİNDE İLAN EDİLECEKTİR.
PAY SAHİPLERİ VE KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SUNARIZ.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838410
BIST
18:0595.855
En Yüksek
|Değişim
|: -2,73%
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En Düşük
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18:056,9099
En Yüksek
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En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 378,76
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383,02
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|SANFM
|7,92
|15.704.084
|% 10,00
|
|VKING
|4,62
|6.229.025
|% 10,00
|
|DITAS
|13,97
|3.201.497
|% 10,00
|
|MGROS
|28,86
|569.890.774
|% 9,98
|
|PETUN
|14,90
|81.792.726
|% 9,96
|
|DOCO
|397,80
|172.485.750
|% -10,00
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|CLEBI
|86,15
|73.198.667
|% -9,98
|
|KLNMA
|44,00
|210.972.689
|% -9,98
|
|DOKTA
|24,30
|2.289.230
|% -9,93
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
|
|ASELS
|26,44
|1.820.731.882
|% -3,08
|
|GARAN
|8,21
|1.043.836.307
|% -4,31
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
|
|YKBNK
|1,94
|404.440.888
|% -4,90
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|IHLGM
|1,02
|172.898.043
|% -7,27
|
|MNDRS
|1,47
|247.887.624
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6308
|8,6740
|% 0,58
|
|Frank
|7,1297
|7,1726
|% 0,87
|
|Riyal
|1,8324
|1,8416
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.714
|-13,82
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.435
|2.496
|15,50
|
|Tam
|2.502
|2.568
|15,90
|
|Yarım
|1.217
|1.250
|7,70
|
|Çeyrek
|611
|625
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,37
|15,41
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|27,62
|27,62
|-1,98
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3277, 37 kaybederek (% -2.78 ) 114, 500
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Endeks 95, 948 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 64 altında . İşlem hacmi 16, 148.00 milyon TL de
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17:59YGYO
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 0.47 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 653, 656 adet işlem
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17:58BRKSN
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 024, 104 adet işlem
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17:57AYEN
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 413, 245 adet işlem