***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu 31.08.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanmış, aşağıdaki kararları almıştır.10.08.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantımız'a içinde bulunduğumuz pandemi koşullarına rağmen hissedarlarımızın yaklaşık %75'i şahsen veya vekaleten katılım sağlamıştır. Bu yüksek oranlı katılım nedeni ile tüm ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurulumuz bu katılımı ortaklarımızın Şirketimiz ile ilgili geleceğe dönük beklentisinin de tezahürü olarak değerlendirmiş ve 31.08.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda aşağıda belirtilen kararları almış, bu kararların KAP'ta yayınlanarak kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılmasına karar vermiştir. Buna göre :1. Satış gelirlerimizi artırmak için,a. Ürün yelpazemizin özellikle pandemi sürecinde yoğun talep gören tek kullanımlık ürünlerle genişletilmesine, bunun için mevcut makine ve teçhizatlarımızın modifiye edilmesi çalışmasının başlatılmasına,b. Önümüzdeki dönemde büyüme ve karlılık potansiyeli olan ambalaj sektöründe de yer alabilmek için ihtiyaç duyulan Makine ve teçhizat ihtiyacının belirlenmesine ve finansman koşullarının araştırılmasına,c. İhracat gelirlerimizi arttırmak için yurt dışında şube açmak üzere hazırlıklara başlanmasına,2. Finansal giderlerimizi azaltmak için,a. Şirketimiz bünyesinde bulunan Merkez Mahallesi Polat Sokak N2 Pursaklar/ ANKARA adresindeki işyeri niteliğinde depolu gayrimenkulümüzün satışı için expertiz raporu hazırlatılmasına, raporun hazırlatılmasına takiben, potansiyel alıcılarla görüşmelerin yapılması hususunda Genel Müdür'ün görevlendirilmesine,b. Nihai satış kararının Yönetim Kurulu tarafından verilmesine,Oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871881BIST