***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2020 18:54
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi : 31/08/2020 tarihli 2020/21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İlgide kayıtlı Yönetim Kurulu Kararımız gereğince, Şirketimiz bünyesinde bulunan Tevfik İleri Mahallesi Polat Sokak N2 Pursaklar/ ANKARA adresindeki ekspertizi yapılan işyeri niteliğindeki taşınmazımızın 1.500.000-$ usd + KDV bedel ile Oscar Yayıncılık Kağıtçılık Matbaa Kırtasiye Dağıtım Ticaret LTD.ŞTİ ye satılmasına ve alıcının finansman temini için gerekli hazırlıklarını tamamlayıncaya kadar söz konusu gayrimenkule 50.000-TL + KDV kira tutarı uygulanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877564
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|% 3,35
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|SISE
|7,32
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|% -0,95
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|ASELS
|19,32
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