***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi : 31/08/2020 tarihli 2020/21 sayılı Yönetim Kurulu Kararıİlgide kayıtlı Yönetim Kurulu Kararımız gereğince, Şirketimiz bünyesinde bulunan Tevfik İleri Mahallesi Polat Sokak N2 Pursaklar/ ANKARA adresindeki ekspertizi yapılan işyeri niteliğindeki taşınmazımızın 1.500.000-$ usd + KDV bedel ile Oscar Yayıncılık Kağıtçılık Matbaa Kırtasiye Dağıtım Ticaret LTD.ŞTİ ye satılmasına ve alıcının finansman temini için gerekli hazırlıklarını tamamlayıncaya kadar söz konusu gayrimenkule 50.000-TL + KDV kira tutarı uygulanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877564BIST