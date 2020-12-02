***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2020 10:20
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yurtdışı kaynaklı 955.000 $ (DokuzYüzElliBeşBinDolar) tutarında sipariş almıştır. Teslimatlar Aralık/2020 – Temmuz/2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890916
BIST
13:061.335
En Yüksek
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En Düşük
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En Düşük
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En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler13:04
|KONYA
|1.172,60
|60.225.057
|% 10,00
|
|UZERB
|39,22
|826.052
|% 9,98
|
|AYES
|12,46
|784.066
|% 9,97
|
|CASA
|95,45
|775.340
|% 9,97
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|SAFKR
|18,44
|7.927.633
|% 9,96
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|PAMEL
|23,12
|1.060.936
|% -9,90
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|RODRG
|15,47
|5.932.610
|% -8,57
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|MMCAS
|5,35
|221.670
|% -8,39
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|IZMDC
|19,31
|5.832.058
|% -5,06
|
|DOAS
|27,70
|15.512.680
|% -4,42
|
|THYAO
|12,51
|2.717.602.284
|% 0,08
|
|GARAN
|9,28
|1.227.321.679
|% 0,54
|
|SISE
|6,98
|906.413.092
|% 0,87
|
|PGSUS
|65,05
|798.820.432
|% 3,42
|
|KRDMD
|5,03
|783.232.942
|% 1,82
|
|EKGYO
|2,18
|519.908.347
|% -0,46
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|THYAO
|12,51
|2.717.602.284
|% 0,08
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|KRDMD
|5,03
|783.232.942
|% 1,82
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|PETKM
|4,30
|667.761.060
|% 0,94
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|YKBNK
|2,96
|419.300.004
|% -1,00
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,8264
|7,8308
|% -0,01
|
|Euro
|9,4400
|9,4480
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,4184
|10,4706
|% -0,58
|
|Frank
|8,6583
|8,7105
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|
|Riyal
|2,0815
|2,0920
|% 0,00
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|13:04
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.825
|1.825
|10,66
|
|Altın Gr.
|459
|459
|2,44
|
|Cumhuriyet
|3.049
|3.095
|12,00
|
|Tam
|3.034
|3.110
|11,13
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|5,39
|
|Çeyrek
|735
|752
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,02
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|B. Petrol
|47,62
|47,62
|0,20
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