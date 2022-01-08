***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30/09/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31/08/2020 tarih ve 2020/21 sayılı Yönetim kurulu kararına istinaden Şirketimiz bünyesinde bulunan Tevfik İleri Mahallesi Polat Sokak N2 Pursaklar/ ANKARA adresindeki işyeri niteliğindeki taşınmazımızın Oscar Yayıncılık Kağıtçılık Matbaa Kırtasiye Dağıtım Ticaret LTD.ŞTİ ile 01/09/2020 tarihinde yapılan satış taahhütlü kira sözleşme süresi uzatılmayıp 2021 yıl sonu itibari ile fesih edilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990587BIST