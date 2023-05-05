***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerde yer alacak Üyelerin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına,1 - Yönetim kurulu üyelerimizden Büşra KURTULMUŞ'un Denetimden Sorumlu Komite başkanı. Bilal SAVAŞERİ'nin komite üyesi olarak seçilmesine,2 - Yönetim kurulu üyelerimizden Büşra KURTULMUŞ'un Riskin Erken Saptanması Komite başkanı, Doğan GÜREŞ'in komite üyesi olarak seçilmesine,3 – Bilal SAVAŞERİ'nin Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı, Doğan GÜREŞ ve Serdar ÖZDEMİR'in komite üyeleri olarak seçilmelerine ,4 - Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görev ve sorumluluklarının Kurumsal Yönetim Komitesince yerine getirilmesine,katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147662BIST