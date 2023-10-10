***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. arasındaki sat-geri kirala yöntemli finansal kiralama sözleşmelerine istinaden 19.09.2023 tarihi itibariyle şirketimizin herhangi bir borcu kalmadığı duyurulmuştu.Buna ilişkin olarak sözleşmelere konu 1646 Ada Parsel 9 mevkiinde Balıkhisar İmar Akyurt/ Ankara adresinde , 19440 m2 , 4 Katlı Ticari Depo ve Arsanın Tapusunun devri gerçekleşmiş olup , şirketimiz adına tapuda tescili gerçekleşmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203994BIST