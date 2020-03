***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim ) HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000Mevcut Sermaye (TL) 18.300.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 36.600.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021 1.500.000 1.500.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021 NâmaB Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 16.800.000 16.800.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 18.300.000 18.300.000,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Kalan paylar 2(iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan Borsada satılacaktır.Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu 17.03.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanmış, gündem maddesini görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.Bu minvalde1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 2020 yılı sonuna kadar geçerli 90.000.000 TL (doksan Milyon Türk Lirası) kayıtlı ihraç tavanı dahilinde kalmak kaydıyla 18.300.000 TL (on sekiz milyon üç yüz bin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, %100 oranında (bedelli) nakden artırılarak, 36.600.000 TL'ye (otuz altı milyon altı yüz bin Türk Lirası) çıkarılmasına,2. Artırılan 18.300.000 TL sermayeyi temsil eden, beheri 1,00 TL nominal değerli, 1.500.000 adet A grubu nama yazılı imtiyazlı, 16.800.000 adet B grubu hamiline yazılı olarak ihracına,3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine,4. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,5. İşbu sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı nama yazılı pay, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu hamiline pay verilmesine,6. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arz edilmesine,7. Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa ‘da halka arz yoluyla satış süresinin bitiş tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde kalan paylar olması halinde söz konusu payların halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam ve nakden ödenerek Ali Keleş tarafından satın alınacağının taahhüt edilmesine,8. Şirket Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Keleş sermaye artırımı nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek toplam 18.300.000 TL nominal değerli Saray Matbaacılık Kâğıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. paylarına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının tamamını kullanacağını ve bu suretle elde edeceği payların borsada işlem görmeye başlamasının ardından 1 yıl süreyle satmayacağını beyan, kabul ve taahhüt etmesine,9. Sermaye artırımından sonra geriye kalan "İlişkili Taraflara Diğer Borçlar" hesabında ortak Ali Keleş'e olan Şirket borçların 2 yıl süreyle ortak Ali Keleş tarafından talep edilmeyeceğinin taahhüt edilmesine,10. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,11. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine,12. Şirketimizin, borsada işlem görmeyen A grubu nama yazılı paylarına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra A grubu nama yazılı pay kalması halinde II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğinin 17. Madde 2 fıkrası kapsamında talep toplanmaksızın satış yönteminin kullanılmasına, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların ilgili Tebliğ kapsamında belirtilen süre ve fiyat üzerinden satılmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.