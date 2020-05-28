***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Rüçhan Hakkı Kullanım TarihleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000Mevcut Sermaye (TL) 18.300.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 36.600.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021 1.500.000 1.500.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021 Nâma A Grubu, SAMA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRSRAY00015B Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 16.800.000 16.800.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 Hamiline B Grubu, SAMAT(RÜÇHAN), TRRSRAY00023Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 18.300.000 18.300.000,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Kalan paylar 3(Üç) iş günü süreyle halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam ve nakden ödenerek Ali Keleş tarafından satın alınacaktır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 01.06.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 15.06.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 18.03.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 21.05.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 03.06.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 02.06.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 21.05.2020 tarih ve 29833736-105.01.01.01 - E.5297 sayılı yazısıyla ile, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı bedelli olarak 18.300.000 TL'den 36.600.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 18.300.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı Şirketimize bildirilmiştir.- Pay sahiplerimizin, ellerindeki payların %100'ü oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.- Yeni pay alma hakları (rüçhan hakları), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 01.06.2020 ile 15.06.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.- Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımında, bir payın nominal değeri, 1 Türk Lirası olup, 1 lot (1 adet) pay 1,00 Türk Lirasından satışa arz edilecektir.- Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.saraymatbaa.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.1.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847429BIST