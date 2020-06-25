***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









00 100.183,561Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Kalan paylar 3(Üç) iş günü süreyle halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam ve nakden ödenerek Ali Keleş tarafından satın alınacaktır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 01.06.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 15.06.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 18.03.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 21.05.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 03.06.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 02.06.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 18.300.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 18.300.000 TL bedelli artırılarak 36.600.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 15.06.2020 tarihinde tamamlanmıştır.Yeni pay alma hakları kullanma süresi olan 01 Haziran 2020 ve 15 Haziran 2020 tarihlerinde toplam 18.199.816,439 TL nakit girişi olmuştur. Sermaye artırımında kalan 100.183,561 TL nominal değerli payların 18-19 Haziran 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulmuş ve 18 Haziran 2020 tarihinde 100.183 nominal payın tamamının satışı gerçekleştirilmiştir.Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada ki satıştan da toplam 206.426,47 TL fon girişi sağlanmıştır.Böylece sermaye artımından sağlanan toplam fon miktarı brüt 18.406.242,909 TL olmuş olup, böylelikle sermaye artırımı tamamlanmıştır. Sürecin devamında, esas sözleşmenin sermayeye ilişkin madedesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla SPK' na başvuruda bulunulacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.1.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852973BIST