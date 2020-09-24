***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.09.2020 18:40
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni ilk müracatımızdaki yönetim kurulunun görev süreleri sona ermesi nedeni ile 10/08/2020 de yapılan olağan genel kurulda seçilen yeni yönetim ile Ankara ticaret sicil memurluğuna müracat edilerek tescil edilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 18.300.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 36.600.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021 1.500.000 1.500.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021 Nâma A Grubu, SAMA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRSRAY00015 0
B Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 16.800.000 16.800.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 Hamiline B Grubu, SAMAT(RÜÇHAN), TRRSRAY00023 100.183,561
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 18.300.000 18.300.000,000 100,00000 100.183,561
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Kalan paylar 3(Üç) iş günü süreyle halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam ve nakden ödenerek Ali Keleş tarafından satın alınacaktır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 01.06.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 15.06.2020
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.09.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 09.09.2020
SPK Başvuru Tarihi 18.03.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 21.05.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 03.06.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 02.06.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 22.09.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 90.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 18.300.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 36.600.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Esas Sözleşmemizin Sermayeye ilişkin 6. maddesi 22.09.2020 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Mudürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SERMAYE TADİL METNİ 6.MADDE YENİ ŞEKLİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876599
BIST