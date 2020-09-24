***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni ilk müracatımızdaki yönetim kurulunun görev süreleri sona ermesi nedeni ile 10/08/2020 de yapılan olağan genel kurulda seçilen yeni yönetim ile Ankara ticaret sicil memurluğuna müracat edilerek tescil edilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000Mevcut Sermaye (TL) 18.300.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 36.600.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021 1.500.000 1.500.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021 Nâma A Grubu, SAMA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRSRAY00015 0B Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 16.800.000 16.800.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 Hamiline B Grubu, SAMAT(RÜÇHAN), TRRSRAY00023 100.183,561Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 18.300.000 18.300.000,000 100,00000 100.183,561Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Kalan paylar 3(Üç) iş günü süreyle halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam ve nakden ödenerek Ali Keleş tarafından satın alınacaktır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 01.06.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 15.06.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.09.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 09.09.2020SPK Başvuru Tarihi 18.03.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 21.05.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 03.06.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 02.06.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 22.09.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz 90.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 18.300.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 36.600.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Esas Sözleşmemizin Sermayeye ilişkin 6. maddesi 22.09.2020 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Mudürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SERMAYE TADİL METNİ 6.MADDE YENİ ŞEKLİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876599BIST