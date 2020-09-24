Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.09.2020 18:40
GÜNCEL HABERLER



***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni ilk müracatımızdaki yönetim kurulunun görev süreleri sona ermesi nedeni ile 10/08/2020 de yapılan olağan genel kurulda seçilen yeni yönetim ile Ankara ticaret sicil memurluğuna müracat edilerek tescil edilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 18.300.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 36.600.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021 1.500.000 1.500.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021 Nâma A Grubu, SAMA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRSRAY00015 0
B Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 16.800.000 16.800.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 Hamiline B Grubu, SAMAT(RÜÇHAN), TRRSRAY00023 100.183,561

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 18.300.000 18.300.000,000 100,00000 100.183,561

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Kalan paylar 3(Üç) iş günü süreyle halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam ve nakden ödenerek Ali Keleş tarafından satın alınacaktır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 01.06.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 15.06.2020
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.09.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 09.09.2020
SPK Başvuru Tarihi 18.03.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 21.05.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 03.06.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 02.06.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 22.09.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 90.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 18.300.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 36.600.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Esas Sözleşmemizin Sermayeye ilişkin 6. maddesi 22.09.2020 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Mudürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SERMAYE TADİL METNİ 6.MADDE YENİ ŞEKLİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876599


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.120
Değişim :  1,53% |  16,91
Açılış :  1.099  
Önceki Kapanış :  1.103  
En Yüksek
1.121 En Düşük
1.097
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMBTN 104,50 15.717.393 % 10,00  
CRFSA 23,98 22.677.565 % 10,00  
HURGZ 2,20 7.914.001 % 10,00  
AKMGY 70,40 3.526.336 % 10,00  
BRYAT 148,50 61.111.818 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6284 7,6366 % -0,83  
Euro 8,9007 8,9154 % -0,68  
Sterlin 9,6963 9,7450 % -0,81  
Frank 8,2035 8,2530 % -1,23  
Riyal 2,0279 2,0380 % -0,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.870 1.870 6,79  
Altın Gr. 458 459 -3,05  
Cumhuriyet 3.050 3.090 -37,00  
Tam 3.025 3.103 -42,66  
Yarım 1.462 1.501 -20,64  
Çeyrek 733 750 -10,32  
Gümüş.Ons 22,92 22,96 0,17  
Gümüş Gr. 5,59 5,61 -0,04  
B. Petrol 41,49 41,49 -0,28  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru