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***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.08.2021 18:56



***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı İptali Hk,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 90.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 36.600.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 87.840.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021 3.000.000 4.200.000,000 140,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRAY00021 Nâma
B Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 33.600.000 47.040.000,000 140,00000 1,00 B Grubu B Grubu, SAMAT, TRESRAY00013 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 36.600.000 51.240.000,000 140,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Kalan paylar 2(iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan Borsada satılacaktır.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 18.05.2021
SPK Başvuru Sonucu Red

Ek Açıklamalar
Aracı Kurum Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme feshedilmesinden kaynaklı bedelli sermaye artırım süreci geri çekilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960854


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Altın Gr. 486 486 2,63  
Cumhuriyet 3.218 3.266 17,00  
Tam 3.202 3.284 19,25  
Yarım 1.547 1.589 9,31  
Çeyrek 776 794 4,66  
Gümüş.Ons 23,97 24,00 0,42  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 0,07  
B. Petrol 71,65 71,65 1,47  
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