***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket esas sözleşmesinin vermiş olduğu yetkiye dayanılarak, 90.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 36.600.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin %140 oranında (bedelli) tamamı nakden karşılanmak suretiyle 51.240.000 TL artırılarak 87.840.000 TL 'ye çıkarılması sonucunda elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak hazırlanmış olan rapor ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936814BIST