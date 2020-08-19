***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 3000000 TRY 8,20 OY HAKKINDA İMTİYAZ VARDIR İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 33600000 TRY 91,80 YOK İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALİ KELEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 4.1 A-B Bağımsız Üye DeğilBÜŞRA KURTULMUŞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 10.08.2020 Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE ÜYELİĞİMUSTAFA ÜNSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Bağımsız Üye DeğilHALİL İBRAHİM AKDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 10.08.2020 Bağımsız Üye RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANLIĞI, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE ÜYELİĞİNADİR SADIK ÖZCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 10.08.2020 Bağımsız Üye RİSKİN ERKEN SAPTANMASI,DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ VE VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANLIĞIYUNUS PEHLİVAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 10.08.2020 Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870112BIST