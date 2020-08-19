***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.08.2020 19:14
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 3000000 TRY 8,20 OY HAKKINDA İMTİYAZ VARDIR İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 33600000 TRY 91,80 YOK İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ KELEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 4.1 A-B Bağımsız Üye Değil
BÜŞRA KURTULMUŞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 10.08.2020 Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE ÜYELİĞİ
MUSTAFA ÜNSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Bağımsız Üye Değil
HALİL İBRAHİM AKDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 10.08.2020 Bağımsız Üye RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANLIĞI, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE ÜYELİĞİ
NADİR SADIK ÖZCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 10.08.2020 Bağımsız Üye RİSKİN ERKEN SAPTANMASI,DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ VE VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANLIĞI
YUNUS PEHLİVAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 10.08.2020 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870112
BIST