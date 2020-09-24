***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALİ KELEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 10.08.2020 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 4.1 A-B Bağımsız Üye DeğilBÜŞRA KURTULMUŞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 10.08.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE ÜYELİĞİMUSTAFA ÜNSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 10.08.2020 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Bağımsız Üye DeğilHALİL İBRAHİM AKDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 10.08.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANLIĞI, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE ÜYELİĞİNADİR SADIK ÖZCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 10.08.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye RİSKİN ERKEN SAPTANMASI,DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ VE VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANLIĞIYUNUS PEHLİVAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 10.08.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876585BIST