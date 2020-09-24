***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.09.2020 18:25
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ KELEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 10.08.2020 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 4.1 A-B Bağımsız Üye Değil
BÜŞRA KURTULMUŞ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 10.08.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE ÜYELİĞİ
MUSTAFA ÜNSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 10.08.2020 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Bağımsız Üye Değil
HALİL İBRAHİM AKDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 10.08.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANLIĞI, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE ÜYELİĞİ
NADİR SADIK ÖZCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 10.08.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye RİSKİN ERKEN SAPTANMASI,DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ VE VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANLIĞI
YUNUS PEHLİVAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 10.08.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876585
BIST
18:051.120
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 16,91
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.121
En Düşük
1.097
18:057,6219
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0790
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,5565
18:058,8977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,0784
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,8062
18:05458,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,90
|Açılış
|: 458,73
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
451,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|104,50
|15.717.393
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|22.677.565
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.914.001
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|3.526.336
|% 10,00
|
|BRYAT
|148,50
|61.111.818
|% 10,00
|
|MEGAP
|11,34
|15.251.879
|% -10,00
|
|MEGAP
|11,34
|15.251.879
|% -10,00
|
|SONME
|16,74
|13.670.819
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|18.524.479
|% -10,00
|
|MERIT
|85,60
|963.470
|% -9,99
|
|GARAN
|7,01
|4.191.563.030
|% 6,53
|
|SISE
|6,83
|1.293.097.622
|% 0,59
|
|AKBNK
|5,04
|1.134.818.778
|% 5,88
|
|KRDMD
|3,28
|984.278.289
|% -0,30
|
|ASELS
|16,97
|894.627.059
|% 3,73
|
|GARAN
|7,01
|4.191.563.030
|% 6,53
|
|YKBNK
|2,11
|798.188.530
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,28
|984.278.289
|% -0,30
|
|AKBNK
|5,04
|1.134.818.778
|% 5,88
|
|ADESE
|2,36
|511.841.903
|% 2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6191
|7,6239
|% -1,00
|
|Euro
|8,8884
|8,8978
|% -0,87
|
|Sterlin
|9,6899
|9,7385
|% -0,88
|
|Frank
|8,2023
|8,2517
|% -1,25
|
|Riyal
|2,0281
|2,0383
|% -0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|6,79
|
|Altın Gr.
|458
|459
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.090
|-37,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,66
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,64
|
|Çeyrek
|733
|750
|-10,32
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,96
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|5,59
|5,61
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,49
|41,49
|-0,28
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57KRTEK
Yüzde 6.27 oranında artışla 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 149, 797 adet işlem
-
17:56OYLUM
Yüzde 9.96 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 011, 622 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 92 artarak (% 1.68 ) 1, 026
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, TKURU, YONGA, BMELK, UZERB, KERVN, BRKO, VANGD, RODRG, DARDL
-
17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BEYAZ, AYES, COSMO, MEGAP, ARTI, MMCAS, MERIT, MARTI, EMNIS, MEGAP