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***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.08.2022 17:17
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Serdar Özdemir YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ 18.04.2018 0538 095 12 44 info@saraymatbaa.com.tr / yatirimciiliskileri@saraymatbaa.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı - Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı - Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı - Gayrimenkul Değerleme Lisansı - Türev Araçlar Lisansı 510496 - 111575 - 207998 - 906538 - 601192 - 406880 – 303845

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ KELEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 30.09.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 4.1 A Bağımsız Üye Değil
BÜŞRA KURTULMUŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 30.09.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANLIĞI, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE BAŞKANLIĞI, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE ÜYELİĞİ
ABDURRAHMAN YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 30.09.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE ÜYELİĞİ, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYELİĞİ
BİLAL DAĞTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 07.07.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYELİĞİ, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE BAŞKANLIĞI, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYELİĞİ
DOĞAN GÜREŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 07.07.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055285


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Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
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