***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.05.2023 20:19
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDURRAHMAN YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 30.09.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bağımsız Üye Değil
ALİ KELEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 30.09.2021 İcrada Görevli Evet 4.1 A-B Bağımsız Üye Değil Hayır
BİLAL SAVAŞERİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.07.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE BAŞKANI, DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ
DOĞAN GÜREŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.07.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE ÜYESİ, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİ
BÜŞRA KURTULMUŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.09.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE BAŞKANI
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALİ KELEŞ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ABDURRAHMAN YILDIRIM YÖNETİM KURULU BAŞKANI Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU ÜYESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147660
BIST
18:054.401
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -83,59
|Açılış
|: 4.481
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|Önceki Kapanış
|: 4.484
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4.496
En Düşük
4.378
18:0519,5012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0323
|Açılış
|: 20,4800
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|Önceki Kapanış
|: 20,4000
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19,5223
En Düşük
19,3665
18:0521,5056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0426
|Açılış
|: 22,3800
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|Önceki Kapanış
|: 22,3700
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21,5604
En Düşük
21,3927
18:051.265,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
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|Açılış
|: 1.265,22
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|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.253,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HURGZ
|4,40
|11.144.030
|% 10,00
|
|MAKIM
|21,90
|29.695.894
|% 9,94
|
|DAGHL
|11,06
|11.815.011
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|159.233.127
|% 9,93
|
|SELVA
|9,44
|112.403.243
|% 9,90
|
|PAMEL
|145,80
|74.768.940
|% -10,00
|
|UZERB
|161,10
|1.897.687
|% -10,00
|
|ALFAS
|291,80
|804.658.186
|% -9,99
|
|YBTAS
|49.685,70
|1.629.651
|% -9,99
|
|EUPWR
|70,00
|2.351.186.846
|% -9,97
|
|ASTOR
|44,52
|3.110.265.607
|% -1,50
|
|THYAO
|125,50
|2.446.182.716
|% -1,72
|
|EUPWR
|70,00
|2.351.186.846
|% -9,97
|
|KOZAL
|16,35
|1.901.843.854
|% -2,10
|
|EREGL
|29,96
|1.802.135.517
|% -3,10
|
|EKGYO
|5,28
|883.557.233
|% -3,65
|
|KOZAL
|16,35
|1.901.843.854
|% -2,10
|
|ISCTR
|10,65
|1.086.430.960
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,20
|757.668.269
|% -1,50
|
|ASTOR
|44,52
|3.110.265.607
|% -1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4972
|19,5012
|% 0,17
|
|Euro
|21,5001
|21,5056
|% 0,20
|
|Sterlin
|24,5726
|24,6958
|% 0,58
|
|Frank
|21,8127
|21,9441
|% -0,46
|
|Riyal
|5,1845
|5,2105
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.018
|-32,64
|
|Altın Gr.
|1.265
|1.265
|-19,88
|
|Cumhuriyet
|9.168
|9.306
|-25,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.531
|4.649
|20,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.318
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,66
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|16,08
|16,09
|-0,24
|
|B. Petrol
|75,33
|75,33
|2,83
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GWIND
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 13.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 609, 000 adet işlem
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17:58AVTUR
Yüzde -9.80 oranında düşüşle 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 667, 999 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 4, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 96 altında . İşlem hacmi 29, 730.00 milyon TL de
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17:57AKENR
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 176, 984 adet işlem
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17:56VKFYO
Yüzde -6.87 oranında düşüşle 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 185, 933 adet işlem