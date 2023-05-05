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***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.05.2023 20:19
***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDURRAHMAN YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 30.09.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bağımsız Üye Değil
ALİ KELEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 30.09.2021 İcrada Görevli Evet 4.1 A-B Bağımsız Üye Değil Hayır
BİLAL SAVAŞERİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.07.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE BAŞKANI, DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ
DOĞAN GÜREŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.07.2022 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTE ÜYESİ, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE ÜYESİ
BÜŞRA KURTULMUŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.09.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE BAŞKANI

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALİ KELEŞ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ABDURRAHMAN YILDIRIM YÖNETİM KURULU BAŞKANI Üst Düzey Yönetici YÖNETİM KURULU ÜYESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147660


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Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.531 4.649 20,00  
Çeyrek 2.245 2.318 10,00  
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