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***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

19.08.2020 18:52
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***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği(Tebliğ)" ne ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili diğer hükümlerine göre
 
 
a)       Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komitelerde
 
1-         Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine Halil İbrahim AKDEMİR, Nadir Sadık ÖZCAN ' ın seçilmelerine, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak  Halil İbrahim AKDEMİR' in seçilmesine,
 
2-         Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine Halil İbrahim AKDEMİR, Nadir Sadık ÖZCAN, Büşra KURTULMUŞ, Serdar ÖZDEMİR seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Nadir Sadık ÖZCAN' ın seçilmesine,
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine, Yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticiliğine Serdar ÖZDEMİR' in seçilmesine,
 
3-         Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine Halil İbrahim AKDEMİR, Nadir Sadık ÖZCAN, Büşra KURTULMUŞ'un seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Halil İbrahim AKDEMİR' in seçilmesine,
 
oluşturulan komitelerin görev sürelerinin, yetki ve sorumluluklarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda düzenlenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.
                          





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870078


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